Lekkoatletyka. Szczeciński Bieg Niepodległości

Grafika: CIM UM Szczecin

11 listopada już po raz piąty na sportowo będziemy świętować odzyskanie przez Polskę wolności. Szczeciński Bieg Niepodległości wystartuje w sobotę o godz. 15. Zawodnicy będą mieli do pokonania około 5-kilometrową trasę po szczecińskich bulwarach oraz terenach Centrum Logistycznego Gryf.

Przed zawodami przewidziana jest rozgrzewka. Na ten dzień zaplanowano także zawody dla dzieci. Bieg Polak Mały rozpocznie się o godz. 13.30. Najmłodsi biegacze będą startować w różnych grupach wiekowych i na różnych dystansach.

Rocznik 2016 i młodsi na dystansie ok. 100 metrów: godz. 13.30 - start dziewczynek; godz. 13.40 - start chłopców.

Roczniki 2015 – 2014 na dystansie ok. 100 metrów: godz. 13.50 - start dziewczynek; godz. 14.00 - start chłopców.

Roczniki 2013 – 2012 na dystansie ok. 300 metrów: godz. 14.10 - start dziewczynek; godz. 14.25 - start chłopców.

Roczniki 2011 – 2009 na dystansie ok. 300 metrów: godz. 14.40 – start dziewczynki; godz. 14.50 – start chłopców.

Każdy uczestnik otrzyma także biało-czerwoną flagę, z którą będzie mógł pokonać dystans. O świetlną oprawę zadbają zabytkowe Dźwigozaury, które również zostaną podświetlone w barwy narodowe. Po przekroczeniu mety zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

Pakiety startowe na oba biegi tj. Szczeciński Bieg Niepodległości oraz Bieg Polak Mały odebrać dzień wcześniej (Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza Polskiego w godz. 13 - 19 lub w dniu wydarzenia (miasteczko biegowe na Skwerze przy Nabrzeżu Starówka w godz. 10 - 14.30.

Więcej informacji można znaleźć w internecie (https://zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia/2023/bieg-niepodleglosci/informacje-o-wydarzeniu). (oprac. mij)