Lekkoatletyka. Podsumowanie XI edycji Dziwnowskiej Ligi Biegowej

XI edycję DLB podsumowano na uroczystym spotkaniu. Fot. Jerzy JANAWA

W XI edycji Dziwnowskiej Ligi Biegowej wystartowało 111 osób, z czego 45 ukończyło cały cykl biegów, a jeden zawodnik, Bartłomiej Musiał, ukończył zarówno konkurencję biegową, jak i nordic walking. Aby zostać sklasyfikowanym, a tym samych otrzymać okazały medal ukończenia XI edycji DLB, trzeba było ukończyć co najmniej 6 biegów na różnych trasach, o łącznej długości 53 km i 520 m lub przejść 5 różnych tras nordic walking o łącznej długości 32 km 510 m. Sztuki tej dokonało 45 zawodników!

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej XI edycji DLB został Arkadiusz Borysiuk (KB Kamień Pom./Elite Nieruchomości Szczecin) wyprzedzając Dariusza Jabłońskiego (LUKS Bałtyk Dziwnów) i Artura Kruszewskiego (Gostyń), zaś wśród kobiet najszybsza była Dorota Kowalska (KB Kamień Pom.) wyprzedzając Annę Sitek (LUKS Bałtyk Dziwnów) i Joannę Plesińską (Goleniów). W kategorii nordic walking zwyciężył Bogdan Wierchanowski (Golczewo) przed Bartłomiejem Musiałem (Aktywni Wysoka Kam.) i Pawłem Strażyńskim (Wolin), a w rywalizacji kobiet zwyciężyła Irena Wolf (KB Kamień Pom.) przed Katarzyną Cebulską (Gryfice) i Bogusławą Wierchanowską (Golczewo). W kategorii familijnej sklasyfikowanych zostało 9 rodzin, a triumfowali Dagmara i Dariusz Jabłońscy wyprzedzając Dorotę i Zdzisława Kowalskich oraz Antoniego i Marcina Zychów. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Walerija Ostrowska, Antoni Zych (oboje LUKS Bałtyk Dziwnów), Agata Siejka-Frąckowiak, Mariusz Szymankiewicz (oboje Kamień Pom.), Anna Wróblewska, Joanna Janowicz, Jan Wolf (wszyscy KB Kamień Pom), Dorota Baryła (KS Wyspa Wolin), Bartłomiej Musiał (Aktywni Wysoka Kamieńska) i Piotr Judkiewicz (Wolin). Nestorzy ligi to: Jerzy Loba (urodzony w 1948 roku), Jan Wolf, Zbigniew Kurek i Andrzej Jankowiak (wszyscy 1951).

Organizator imprezy LUKS Bałtyk Dziwnów i prezes Jerzy Janawa składają serdeczne podziękowania sponsorom, wśród których chętnie wymieniamy: Gminę Dziwnów, Koszalińską Agencje Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski, Bank Spółdzielczy w Wolinie, Marena Wellness & SPA i Cukiernię Piekarnię Dariusz Bojzan. Czynnie pomagali w organizacji XI edycji DLB w szczególności: OSP w Dziwnowie, Włodzimierz Hewelt, Cezary Wieczorek, Robert Surma, Mariusz Surma, MOKiS Dziwnów, Anna Chalcarz, Konstancja Wojewódzka, Małgorzata Janawa oraz Marek Szymański. XII edycja DLB ruszy już w marcu 2026 roku.

