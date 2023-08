Lekkoatletyka. Piotr Lisek w finale

Fot. Ryszard Pakieser

Piotr Lisek w kwalifikacjach konkursu tyczkarzy pokonał 5,75 i zakwalifikował się do finału mistrzostw świata. W sobotnim konkursie finałowym w Budapeszcie wystąpi jeszcze drugi Polak Robert Sobera. Kwalifikacji nie zdołał przejść Paweł Wojciechowski, który trzy razy strącił poprzeczkę na 5,55.

Lisek miał w kwalifikacjach dwa nieudane skoki. Strącił poprzeczkę w pierwszych próbach na 5,55 i 5,75. Nie przeszkodziło mu to jednak zakwalifikować się do finału. Do decydującej rozgrywki przebiło się 13 tyczkarzy i choć minimum miało wynosić 5,80 sędziowie zdecydowali się zakończyć kwalifikacje na wysokości 5,75.

Walka o medale w Budapeszcie rozpocznie się w sobotę o godz. 19.25. Piotr Lisek ma już w kolekcji trzy medale mistrzostw świata. W 2017 roku w Londynie był wicemistrzem świata, a w 2015 w Pekinie i 2019 w Doha stawał na najniższym stopniu podium. (woj)