Lekkoatletyka. Pierwszy jesienny bieg DLB

Uczestnicy jesiennej inauguracji DLB. Fot. Jerzy JANAWA

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom dziewiątego biegu Dziwnowskiej Ligi Biegowej na trasie: Łukęcin - Dziwnów - Łukęcin, liczącej blisko 7 kilometrów, a dokładniej ok. 6680 metrów, który był jesienną inauguracją nadmorskich imprez.

Zwycięzca rywalizacji został Arkadiusz Borysiuk (KB Kamień Pom./Elite Nieruchomości Szczecin) wyprzedzając Dariusza Jabłońskiego (LUKS Bałtyk Dziwnów) i Piotra Judkiewicza (Wolin), a najszybszą kobietą została Dorota Kowalska (KB Kamień Pom.) przed Anną Sitek (Dziwnów) i Agatą Siejką-Frąckowiak (Niechorze). Konkurencję nordic walking wygrał Bogdan Wierchanowski (Golczewo) wyprzedzając Pawła Stażyńskiego (KS Wyspa Wolin) i Bartłomieja Musiała (Aktywni Wysoka Kam.), a wśród kobiet zwyciężyła Irena Wolf (KB Kamień Pom.) przed Bogumiłą Wierchanowską (Golczewo) i Małgorzatą Sych (KB Kamień Pom.).

Kolejny bieg odbędzie się niedzielę 5 października o godz. 10 na trasie długości ok. 6370 metrów: Dziwnów - Międzywodzie - Dziwnów. Zbiórka i start na parkingu przy ul. Spadochroniarzy Polskich (droga nad Jeziorko); zapisy od godz. 9.30, start nordic walking o godz. 9.45. Organizatorzy z klubu LUKS Bałtyk Dziwnów serdecznie zapraszają wszystkich amatorów ruchu na świeżym powietrzu. (mij)