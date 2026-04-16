Lekkoatletyka. Medale Moniki Olejarz i Karoliny Machnio

Karolina Machnio ze swoim trenerem Wojciechem Piwowarczykiem Fot. archiwum prywatne

Monika Olejarz (MKL Szczecin) zdobyła w Łodzi brązowy medal mistrzostw Polski w maratonie. Na najwyższym stopniu młodzieżowych MP w biegach przełajowych w Szczyrku stanęła natomiast Karolina Machnio z Żaka Pyrzyce.

Na starcie mistrzostw Polski w maratonie stanęło 2500 uczestników. Najszybszymi maratończykami okazali się w Łodzi Izabela Paszkiewicz (2:32.27 – AZS UMCS Lublin) oraz Mateusz Kaczor (02:15,33 – RLTL GGG Radom). Monika Olejarz przybiegła na metę ze stratą ponad 4 minut do triumfatorki (02:36,47)

„Ostatni miesiąc to wieka sinusoida walki z urazem i treningiem. Start do samego końca stał pod wielkim znakiem zapytania… Mam wrażenie, że przebiegłam ten maraton nie nogami tylko głową, bo zdrowie przez ostatni czas płatało mi figle. Jestem z siebie dumna, że mimo wielu przeciwności stanęłam na linii startu i podjęłam rękawice” – napisała w mediach społecznościowych Monika Olejarz.

Wśród panów zwycięzca mistrzostw Polski na czoło stawki wysunął się po przebiegnięciu 30 kilometrów. Mateusz Kaczor triumfował z czasem 2:15,33. Szósty na mecie zameldował się Artur Olejarz z MKL Szczecin (2:24,28).

Swoją medalową passę w młodzieżowych mistrzostwach Polski kontynuuje Karolina Machnio. Zawodniczka Żaka Pyrzyce przed dwoma miesiącami, po fantastycznym finiszu wywalczyła złoto na halowych mistrzostwach na dystansie 2000 m. Teraz wygrała rywalizację U18 w mistrzostwach Polski w biegach górskich w Szczyrku uzyskując na mecie minutę i 20 sekund przewagi nad wicemistrzynią w tej kategorii. Karolina Machnio była też szybsza od wszystkich zawodniczek kategorii U20.

