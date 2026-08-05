Lekkoatletyka. Liczą się skoki, zwłaszcza o tyczce

Piotr Lisek po raz kolejny wystartuje w prestiżowej imprezie. Fot. Ryszard PAKIESER

74 osoby liczy reprezentacja Polski w lekkiej atletyce, która od 10 do 16 sierpnia rywalizować będzie w rozgrywanych w Birmingham mistrzostwach Europy, a w kadrze Biało-Czerwonych znalazło się czworo przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym akcentem na skoki, a zwłaszcza o tyczce.

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A oto zachodniopomorscy kadrowicze: Piotr Lisek, Zofia Gaborska (oboje Klub Mistrzów Sportu Szczecin - skok o tyczce), Maja Słodzińska (UKS OSoT Szczecin - skok wzwyż) i Kinga Waleriańczyk (KMKL Sztorm Kołobrzeg - chód na dystansie maratonu).

- Wysyłamy na te zawody naprawdę solidny zespół, który powalczy o jak najlepsze wyniki i medale - zapowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. - To solidna reprezentacja. Obok starych wyjadaczy, mamy w niej też młode twarze. Liczymy zatem nie tylko na doświadczenie zawodników, ale też na świeże spojrzenie na tak dużą imprezę. Z tyłu głowy mam też fakt, że za dwa lata to my będziemy gospodarzem mistrzostw Europy. Młodzież niech zdobywa zatem szlify w Birmingham, aby w 2028 roku walczyć o laury w kolejnej edycji imprezy, na stadionie w Chorzowie.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy organizowane są od 1934 roku, ale pierwszy raz w swojej historii zawitają do Wielkiej Brytanii. Gospodarze liczą na znakomity występ, bo z dorobkiem 338 medali są liderem klasyfikacji medalowej wszechczasów europejskiego czempionatu. Biało-Czerwoni dotychczas wywalczyli na mistrzostwach Europy 185 medali. Pierwsze polskie złoto zdobyte w Birmingham będzie 60 krążkiem z najcenniejszego kruszcu w historii startów naszej ekipy na imprezie tej rangi. (mij)

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