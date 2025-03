Lekkoatletyka. Korona z rekordem świata!

Sztafeta szczecińskich rekordzistek świata i jej trener Rafał Śliwka. Fot. SKSG Korona

Podczas rozegranych w Spale halowych mistrzostw Polski niesłyszących w lekkoatletyce drużyna SKSG Korona Szczecin w biegu sztafetowym 4x200 metrów kobiet pobiła halowy rekord świata. Nie był to jedyny sukces naszego klubu, bo 26-osobowa ekipa wywalczyła aż 24 medale!

Najbardziej emocjonującym momentem mistrzostw był bieg sztafetowy 4x200 metrów kobiet, a w skład szczecińskiej drużyny wchodziły: Natalia Nowaczyk, Karolina Jędrzejczyk, Sara Plewczyńska i Martyna Boguszewicz. Nasze zawodniczki nie tylko pobiły swój własny rekord Polski, ale również ustanowiły nowy halowy rekord świata i Europy głuchych, kończąc bieg z czasem 1:49.79. Poprzedni rekord kraju należał do Korony i wynosił 1:52.55, a ustanowiony został w 2024 roku także w Spale, zaś w tamtej drużynie biegły: Aniela Kortas, Karolina Jędrzejczyk, Sara Plewczyńska i Martyna Boguszewicz. Ponadto w biegu na 1500 metrów Agata Kosztowny pobiła halowy rekord Polski z czasem 5:14.59.



- Po prostu dziewczyny wykonały kawał dobrej roboty - powiedział trener Rafał Śliwka. - Ciężka praca treningowa zaowocowała lepszymi wynikami. Od ubiegłego roku wiedziałem, że nasze zawodniczki na sto procent pobiją halowe rekordy Europy i świata i to się spełniło. Chciałem podziękować dziewczynom za walkę do końca! Teraz czeka nas ciężka praca przygotowująca do igrzysk olimpijskich głuchych.



Korona zdobyła w Spale w sumie 24 medale, w tym 9 złotych (Martyna Boguszewicz 2, Agata Kosztowny 2, Bartosz Brzezicki, Rafał Pietrzykowski, Natalia Nowaczyk, sztafeta 4x200 metrów mężczyzn: Daniel Kowalik, Sebastian Salwa, Mateusz Borowski i Damian Szyszkowski oraz sztafeta 4x200 metrów kobiet: Natalia Nowaczyk, Karolina Jędrzejczyk, Sara Plewczyńska i Martyna Boguszewicz), 10 srebrnych (Sara Plewczyńska, Paweł Bondaruk, Daniel Kowalik, Małgorzata Mejka, Monika Kamińska, Damian Szyszkowski, Bartłomiej Janda oraz sztafeta 4x200 metrów kobiet: Aniela Kortas, Maria Piatina, Weronika Pelczar i Aleksandra Wojciechowska) oraz 5 brązowych (Natalia Nowaczyk, Aleksandra Wojciechowska, Maria Piatina, Damian Szyszkowski oraz sztafeta 4x200 metrów mężczyzn: Stanisław Piatin, Tomasz Lewandowski, Piotr Cichosz i Bartosz Brzezicki).



- Podczas halowych mistrzostw Polski niesłyszących w lekkoatletyce, które odbyły się w Spale, poczułem, że słowo niedosyt przestało już istnieć w moim słowniku - powiedział prezes Korony Marek Miśków. - Euforia i radość ogarnęły mnie, gdy mogłem być świadkiem wręczania medali zawodnikom, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy. Sukcesy naszych koroniarzy budzą we mnie ogromną dumę, zarówno jako działacza, jak i zagorzałego kibica. Obserwowanie triumfu, będącego efektem ciężkiej pracy, poświęcenia i determinacji, stanowi niezwykle inspirujące doświadczenie. Każdy medal to symbol nie tylko indywidualnych talentów, ale również owoc współpracy całego zespołu przy determinującej oraz ciężkiej pracy trenera Rafała Śliwki. Cieszy mnie fakt, że nasi sportowcy z roku na rok odnoszą sukcesy na tych mistrzostwach. Medale zdobyte na zawodach są ukoronowaniem wysiłku naszych lekkoatletów. Chcieliśmy podziękować Ministerstwu Sportu i Turystyki za sfinansowania zadania w 2025 roku za pośrednictwem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Wyjechaliśmy zaś na zawody dzięki wsparciu Gminy Miasta Szczecin, firmy Demant w Mierzynie, a dla pięciu zawodników pomocy udzieliła fundacja PKO Bank Polski.

(mij)