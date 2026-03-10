Wtorek, 10 marca 2026 r. 
Lekkoatletyka. Korona z 25 medalami

Data publikacji: 10 marca 2026 r. 17:02
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2026 r. 17:02
Lekkoatletyka. Korona z 25 medalami
Reprezentanci szczecińskiej Korony. Fot. Krzysztof BONDARUK  

Reprezentacja Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona po raz kolejny potwierdziła swoją pozycję lidera krajowej lekkoatletyki niesłyszących. Podczas halowych mistrzostw Polski, które odbyły się w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, zawodnicy szczecińskiego klubu aż 25 razy stawali na podium, co zapewniło im I miejsce w klasyfikacji medalowej.

W zawodach startowało 28 reprezentantów Korony, którzy wywalczyli 8 złotych medali (Martyna Boguszewicz, Daniel Kowalik, Sara Plewczyńska, Agata Kosztowny, Bartosz Brzezicki, Rafał Pietrzykowski, sztafeta 4×200 m mężczyzn: Borowski, Chardykow, Anders, Szyszkowski i sztafeta 4×200 m kobiet: Liaszczuk, Piatina, Pelczar, Wojciechowska), 9 srebrnych (dwukrotnie Damian Szyszkowski oraz Aniela Kortas, Weronika Pelczar, Daniel Kowalik, Nikolas Chardykow, Paweł Bondaruk, Agata Kosztowny i Karolina Kois), a także 8 brązowych (dwukrotnie Mateusz Borowski oraz Aleksandra Wojciechowska, Jakub Lewkowicz, Paweł Bondaruk, Karolina Kois, Paweł Mazurkiewicz i Bartosz Brzezicki).

Podczas ceremonii zakończenia mistrzostw Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących ogłosił powołanie szkoleniowca Korony Rafała Śliwki na stanowisko trenera głównego sekcji lekkiej atletyki kadry narodowej niesłyszących. (mij)

 

 

