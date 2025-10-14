Lekkoatletyka. Dwie jedenastki...

Tak wyglądał przedostatni tegoroczny bieg DLB. Fot. Jerzy JANAWA

Na trasie pomiędzy Dziwnowem i Dziwnówkiem o długości ok. 9400 metrów odbył się 11. bieg XI edycji Dziwnowskiej Ligi Biegowej, a więc mamy dwie symboliczne „jedenastki".

REKLAMA

Jesienna aura, porywisty wiatr i siąpiący deszczyk nie przeszkodził zawodnikom w sportowej rywalizacji, a emocjonująca walka o zwycięstwo zarówno w 11. biegu, jak i w całej lidze, toczyła się pomiędzy Dariuszem Jabłońskim (LUKS Bałtyk Dziwnów) a Arkadiuszem Borysiukiem (KB Kamień Pom./Elite Nieruchomości Szczecin). Tym razem szybszy okazał się Jabłoński wyprzedzając Borysiuka, a jako trzeci finiszował Piotr Judkiewicz (Wolin). Wśród kobiet zdecydowanie zwyciężyła Weronika Bysiak (Kamień Pom.) przed Anną Sidorkiewicz (KB Kamień Pom.) i Anną Sitek (LUKS Bałtyk Dziwnów). W nordic walking były to ostatnie w tym roku zawody, w których najszybciej maszerował Paweł Strażyński (Wyspa Wolin) wyprzedzając Jarosława Chadasia (Goleniów) i Bartłomieja Musiała (Aktywni Wysoka Kam.), zaś wśród kobiet wygrała jedyna uczestniczka Bożena Jańczak (KB Kamień Pom.).

W XI edycji DLB przed nami jeszcze półmaraton, który odbędzie się 25 października o godz. 9, a start nastąpi w Międzywodziu z Ośrodka Wczasowego Marena Wellness&Spa przy ul. Turystycznej (zapisy pół godziny przed biegiem). (mij)

REKLAMA