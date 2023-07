Lekkoatletyka. Dwa srebrne medale Startu Szczecin w mistrzostwach Polski

Mimo przeszkadzającego deszczu, Joanna Oleksiuk posłała kulę na odległość dającą srebro! Fot. KSI Start Szczecin/Facebook

Od piątku na stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej w Szczecinie odbywają się 51. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, których organizatorem jest Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin, a jego reprezentanci, Joana Oleksiuk i Damian Wróblewski, rozpoczęli rywalizację od zdobycia srebrnych medali. Rywalizacja kontynuowana będzie od samego rana w niedzielę (od godz. 9.30 do godz. 12.45).

Zmagania rozpoczęły się w deszczu, ale za to w bardzo silnej obsadzie i już na początku rywalizacji reprezentantka szczecińskiego Startu Joanna Oleksiuk wywalczyła srebrny medal w pchnięciu kulą. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody walczyła do samego końca, w ostatniej próbie posłała kulę na odległość 6,71 metra. W tych warunkach był to bardzo wartościowy rezultat dający srebrny medal. Wygrała konkurs Lucyna Kornobys z wrocławskiego Startu wynikiem 8.59, a był to jeden z najwartościowszych rezultatów pierwszego dnia zawodów. Blisko medalu był także kolega klubowy Joanny Oleksiuk, Michał Buczyński, który także w kuli, zajął najmniej lubiane przez sportowców IV miejsce.

W sobotę doczekaliśmy się drugiego medalu reprezentanta Startu Szczecin, bo srebrny krążek i tytuł wicemistrza kraju uzyskał Damian Wróblewski, który w rzucie oszczepem uzyskał w najlepszej próbie wynik 38,25 metra.

Toczone przy zmiennej pogodzie szczecińskie zawody są generalnym sprawdzianem dla najliczniejszej w historii, 42-osobowej reprezentacji Polski, przed rozpoczynającymi się 8 lipca w Paryżu mistrzostwami świata, na których toczyć się będzie walka także o kwalifikacje do Paraigrzysk 2024. Dlatego na szczecińskim stadionie startują największe gwiazdy polskiej paralekkoatletyki, w tym medaliści igrzysk i najważniejszych sportowych wydarzeń na świecie. (mij)