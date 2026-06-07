Lekkoatletyka. Arkadiusz Gardzielewski i Ewa Najdek triumfatorami Polickiej 15

Fot: FB/Shivan Fate

Niedzielny bieg uliczny XXXVII Policka 15, na 15-kilometrowym dystansie, ukończyły 153 osoby, a zwyciężył Arkadiusz Gardzielewski (Wrocław) wyprzedzając Krzysztofa Wersa (Nadmorscy Biegacze Kołobrzeg) i Artura Majewskiego (Szczecin), a wśród kobiet triumfowała Ewa Najdek (Szczecin) przed Agatą Kosztowny (SKSG Korona Szczecin) i Julią Hluszan (KMS Szczecin).

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Na 10 km do mety dotarło 89 biegaczy, a triumfował Maciej Bartosik (HRmax Barlinek) przed Marcinem Łazowskim (Pawik Team Szczecin) i Robertem Miltko (NL Athletics Szczecin), a wśród pań najlepsza była Małgorzata Zaborowska (Gryficka Siła Biegowa/OSP Płoty, Rzęskowo) wyprzedzając Katarzynę Pasławską (CF Helis Heaven Bezrzecze) i Aleksandrę Nowicką (Warzymice).

Na mecie biegu na 5 km zameldowało się 140 zawodników, a wygrał Arian Chodor (Szczecin) wyprzedzając Finleya Wegnera (SV Turbine Neubrandenburg, Niemcy) i Michała Sieczkowskiego (12 Brygada Zmechanizowana, Pilchowo), a wśród kobiet najszybsza była Izabela Rak (MKL Szczecin) przed Katarzyną Chodań (Urząd Morski, Trzebież) i Agnieszką Wierzbicką (14 ZBOT, Szczecin).

W rywalizacji nordic walking startowało 59 kijkarzy, zaś kobiety dorównywały kroku mężczyznom, więc podajemy pierwszą szóstkę, a zwyciężył Przemysław Filipiak (Wilki Police) wyprzedzając Magdalenę Dąbrowską (Wilki Szczecin), Przemysława Olejnika (Szczecin), Magdę Chruściel (Wilki Szczecin), Adriana Adamskiego (Futymka Team Przęsocin) i Martę Tarnowską (Szczecin). ©℗ (mij)

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