Lekkoatletyka. 42. PKO Półmaraton Szczecin - 29 sierpnia na Arkonce

W czwartek w Hotelu Novotel odbyła się konferencja prasowa dotycząca 42. PKO Półmaratonu Szczecin, organizowanego przez Stowarzyszenie K2 Partner, który odbędzie się w realnej rzeczywistości w niedzielę 29 sierpnia, a edycja wirtualna imprezy, która zakończy się razem z normalnym biegiem, trwa już od 1 sierpnia.

Podczas konferencji głos zabrał dyrektor biegu Marcin Paprocki oraz przedstawiciele PKO Banku Polskiego (sponsor tytularny) i Miasta Szczecin (partner strategiczny).

- 42. PKO Półmaraton Szczecin i bieg na 10 kilometrów w wersji tradycyjnej, czyli stacjonarnej odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia, a dodatkowo w dniach od 1 do 29 sierpnia realizujemy edycję wirtualną - poinformowali organizatorzy. - Ze względów na olbrzymie nasilenie remontów ulic i skrzyżowań w Szczecinie, logistycznie niemożliwe było wyznaczenie trasy naszego Półmaratonu dotychczasowymi ulicami dawnej trasy. Do tego przepisy i obostrzenia związane z pandemią oraz konieczność startów w mniejszej liczbie osób, spowodowały zmiany lokalizacji naszego wydarzenia. Stąd trochę wymuszona, ale śmiała decyzja: w tym roku przenosimy imprezę na Arkonkę! Wyznaczyliśmy 5-kilometrową pętlę, która jest całkowicie asfaltowa i przebiega ścieżką wokół Arkonki i Jeziora Goplany oraz ulicami Międzyparkową i Arkońską. Dzięki temu udało się uniknąć trudnych podbiegów, a nawierzchnia jest niemal w stu procentach nowym świeżym asfaltem. Trasa jest w dużym stopniu zacieniona drzewami, czyli prosta, przyjazna i bez niespodzianek, co może sprzyjać padaniu rekordów. Mamy nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i zadbamy o zawodników oraz kibiców i o atmosferę co najmniej tak samo, a może i lepiej jak w ubiegłych latach.

Starty odbędą się falowo, bo trzeba dostosować się do przepisów związanych z COVID19 i jednocześnie zapewnić maksymalny komfort biegu każdemu uczestnikowi, bez ścisku i tłoku.

Fale biegu będą startowały według harmonogramu:

Godz. 9 - start na dystansie półmaratonu

Godz. 12.30 – start I tury na dystansie 10 km

Godz. 14.30 – start II tury na dystansie 10 km

Podobnie jak w poprzednich edycjach, także w tym roku będzie miasteczko biegowe, strefa startu, strefa mety, strefa odpoczynku, punkty nawadniania, strefy kibicowania, bieg dla dzieci oraz wszystko to, co do tej pory sprawiało, że Półmaraton Szczecin był oceniany jako impreza wyjątkowa i obowiązkowa w kalendarzach startów.

(mij)