Lekkoatletyka. 334 zawodników na mecie 7. Biegu Korczaka [GALERIA]

W 7. Biegu Korczaka nie mogło zabraknąć dzieci. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W zorganizowanym przez policki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Siódmym Biegu Korczaka, który odbył się w sobotę w Policach, na mecie zameldowało się 334 sportowców, by uczcić pamięć bohaterskiego lekarza i pedagoga Janusza Korczaka, zamordowanego wraz z grupą dzieci przez Niemców w czasie II wojny światowej. Bohater Memoriału, znany jako autora książki „Król Maciuś Pierwszy”, uratował setki najmłodszych, a później wraz z innymi dziećmi dobrowolnie poszedł na śmierć, by do końca nie opuścić swoich podopiecznych...

Rywalizację na 5 km ukończyło 128 zawodników, a zwyciężył Michał Sieczkowski (Pilchowo) przed Sebastianem Łukaszewskim (Stargardzki Klub Lekkoatletyczny) i Filipem Zapałowskim (MKL Szczecin), zaś najszybszą kobietą była Aleksandra Nowicka (Warzymice) wyprzedzając Katarzynę Wierzbicką (Trigym Szczecin) i Katarzynę Gapską (Police). Rywalizację nordic walking ukończyło 70 kijkarzy, a wygrał Krystian Kubik (Drużyna Korczaka Gryfice) przed Grzegorzem Drzygało (Aktywne Gryfino) i Arturem Zdanukiem (Ekspedycja Nordic Team Przęsocin), zaś wśród kobiet triumfowała Marzena Olejnik (Szczecin) wyprzedzając Agatę Rybacką (Ekspedycja Nordic Team Szczecin) i Sylwię Stachowicz-Hawrylak (Drużyna Korczaka Szczecin).

W rywalizacji dziecięcej biegi ukończyło 136 młodych sportowców, a w poszczególnych kategoriach, w tym także na wózkach, zwyciężyli: Marcel Wiśniewski, Antoni Bej (obaj Police), Laura Kubaczyk, Fabian Torzewski (oboje UKL Ósemka Police), Hanna Sobczak, Emilia Dauksza (obie Aktywne Police), Jędrzej Król (Szczecin) i Julia Konwińska (Gryfice). (mij)

