Lekkoatletyka. 10 medali Startu Szczecin

Szczecinianie pokazali klasę. Fot. Łukasz MISIURO/PZSN START

Na stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka w prażącym słońcu rozegrano IV rundę paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, a reprezentanci KSI Startu Szczecin wywalczyli 10 medali, w tym 4 złote.

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Trzy razy na najwyższym stopniu podium stanął Artur Kamiński (w biegach Fame Running na 100, 400 i 1500 metrów). Złoto w rzucie oszczepem siedząc zdobyła Jolanta Bilińska, która była też druga w rzucie dyskiem siedząc. Ze srebrem i brązem zawody ukończył Damian Wróblewski (w rzucie oszczepem i rzucie dyskiem 2 kg). Po brązowe medale sięgnęli: Dawid Milewski (w rzucie dyskiem siedząc), Paulina Oleksy (w dysku 1 kg) oraz Andżela Szymczyszyn (w rzucie oszczepem siedząc).

(mij)







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