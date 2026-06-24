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Lekkoatletyka. 10 medali Startu Szczecin

Data publikacji: 24 czerwca 2026 r. 20:14
Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2026 r. 20:14
Lekkoatletyka. 10 medali Startu Szczecin
Szczecinianie pokazali klasę. Fot. Łukasz MISIURO/PZSN START  

Na stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka w prażącym słońcu rozegrano IV rundę paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, a reprezentanci KSI Startu Szczecin wywalczyli 10 medali, w tym 4 złote.

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Trzy razy na najwyższym stopniu podium stanął Artur Kamiński (w biegach Fame Running na 100, 400 i 1500 metrów). Złoto w rzucie oszczepem siedząc zdobyła Jolanta Bilińska, która była też druga w rzucie dyskiem siedząc. Ze srebrem i brązem zawody ukończył Damian Wróblewski (w rzucie oszczepem i rzucie dyskiem 2 kg). Po brązowe medale sięgnęli: Dawid Milewski (w rzucie dyskiem siedząc), Paulina Oleksy (w dysku 1 kg) oraz Andżela Szymczyszyn (w rzucie oszczepem siedząc).

(mij)



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