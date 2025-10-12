Koszykówka. Zwycięstwo Spójni w I lidze

Stargardzianie wygrali z opolskimi akademikami. Fot. Tomasz BURAKOWSKI/PGE Spójnia Stargard/Facebook

W I lidze koszykarzy Spójnia Stargard po piątkowym zwycięstwie zajmuje 9. miejsce z 7 punktami (3 zwycięstwa i porażka), a kołobrzeska Kotwica po sobotniej klęsce jest przedostatnia zajmując 16. lokatę (zwycięstwo i 3 przegrane).

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - WEEGREE AZS Politechnika Opolska 81:73 (21:18, 19:12, 17:24, 24:19)

SPÓJNIA: Jalen Ray 21, Jarosław Mokros 15, Aleksander Jęch 12, Wojciech Czerlonko 10, Szymon Szmit 9, Ilja Gromovs 5, Wiktor Rajewicz 5, Paweł Kopycki 4, Mikołaj Hensler

Za wyjątkiem zadyszki w trzeciej kwarcie, stargardzianie dominowali na parkiecie i zasłużenie wygrali.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - ŁKS COOLPACK Łódź 58:85 (6:17, 20:27, 17:21, 15:21)

KOTWICA: Remon Nelson 13, Wojciech Fraś 13, Filip Małgorzaciak 10, Mikołaj Kurpisz 7, Paweł Dzierżak 5, Damian Pieloch 4, Szymon Janczak 4, Jordan Lewis 2, Alan Duda, Marcin Dymała

Kołobrzeżanie już w pierwszej kwarcie, w której zdobyli zaledwie 6 punktów, przesądzili o swojej porażce, a trzy pozostałe części też przegrali, choć już po walce. ©℗ (mij)

