Koszykówka. Zwycięstwa Stargardzian i Kołobrzeżan

PGE Spójnia Stargard/Facebook

W sobotę oba zachodniopomorskie zespoły wygrały swoje I-ligowe pojedynki we własnych halach i Spójnia z 37 punktami jest siódma, a mająca pięć oczek mniej Kotwica zajmuje 12. pozycję.

REKLAMA

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - ENEA BASKET Poznań 82:77 (21:22, 19:21, 19:17, 23:17)

SPÓJNIA: Ilja Gromows 18, Wojciech Czerlonko 16, Jarosław Mokros 15, Paweł Kikowski 13, Wiktor Rajewicz 7, Jalen Ray 7, Jakub Karolak 4, Szymon Szmit 2, Paweł Kopycki

Mecz długo był wyrównany i na cztery minuty przed końcem goście prowadzili jednym punktem, ale finisz Stargardzian był imponujący.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - ŻUBRY ABAKUS OKNA Białystok 93:73 (28:18, 24:17, 25:16, 16:22)

KOTWICA: Filip Małgorzaciak 21, Remon Nelson 17, Szymon Janczak 13, Paweł Dzierżak 12, Ke'Jhan Feagin 11, Paweł Leończyk 9, Wojciech Siembiga 7, Jordan Lewis 3, Zaied Ryszard Alobaidi, Wojciech Tomala

Kołobrzeżanie wysoko wy

(mij)

REKLAMA