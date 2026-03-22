Koszykówka. Zachodniopomorskie zwycięstwa

Na zapleczu Orlen Basket Ligo koszykarzy zwycięstwa odniosły obie zachodniopomorskie drużyny, choć Stargardzianie dopiero po dogrywce. Spójnia z 45 punktami zajmuje 3. miejsce, a Kotwica z 40 punktami plasuje się na 8. pozycji.

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - GKS Tychy 87:81 (22:14, 10:25, 21:22, 18:10, dogrywka 16:10)

SPÓJNIA: Jakub Karolak 18, Wojciech Czerlonko 16, Jalen Ray 15, Jarosław Mokros 11, Ilja Gromows 9, Igor Wadowski 6, Paweł Kikowski 5, Szymon Szmit 5, Paweł Kopycki 2, Wiktor Rajewicz

W spotkaniu były różne momenty, a Spójnia, która wysoko wygrała pierwszą kwartę, w kolejnej z nawiązką roztrwoniła przewagę, by w ostatniej części gonić wynik, a do dogrywki na 11 sekund przed końcem doprowadził Czerlonko. W doliczonym czasie najpierw 4-punktowe prowadzenie objęli goście, ale później Stargardzianie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - SKS FULIMPEX Starogard Gd. 74:57 (13:8, 21:17, 16:19, 24:13)

KOTWICA: Ke'Jhan Feagin 23, Filip Małgorzaciak 14, Wojciech Siembiga 13, Paweł Dzierżak 10, Remon Nelson 6, Paweł Leończyk 4, Szymon Janczak 4, Jordan Lewis, Szymon Długosz

Kołobrzeżanie od początku uzyskali wyraźną przewagę, a później systematycznie ją powiększali. ©℗

(mij)

