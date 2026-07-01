Koszykówka. Z Żołnierewiczem przeciwko Austrii

Przemysław Żołnierewicz walczy z reprezentacją o awans na mistrzostwa świata. Fot. Ryszard Pakieser

Przemysław Żołnierewicz znalazł się w 13-osobowej kadrze na piątkowy mecz kwalifikacji mistrzostw świata z Austrią w Wiedniu. To jedyny zawodnik Kinga w kadrze.

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Reprezentacja Polski ostatnie dni spędziła na zgrupowaniu zgrupowanie w Krakowie. Tam też rozegrała dwa mecze kontrolne, wygrywając z Finlandią 92:87 i Słowacją 115:80.

- Wynik tego spotkania miał dla nas drugorzędne znaczenie, ponieważ na tym etapie przygotowań liczy się przede wszystkim twarda praca na parkiecie i systematyczna poprawa błędów. Dzisiejszy sparing miał na celu przetestowanie konkretnych wariantów taktycznych i różnych zestawień personalnych bezpośrednio przed oficjalnym meczem z Austrią. Zebraliśmy mnóstwo cennego materiału, który teraz dokładnie przeanalizujemy. Kończymy etap krakowskich sparingów i natychmiast zmieniamy priorytety. Naszym najważniejszym celem na najbliższe dni jest doprowadzenie drużyny do optymalnego stanu fizycznego, czyli wyleczenie wszystkich mniejszych i większych urazów, tak abyśmy w Wiedniu dysponowali pełną, zdrową rotacją. Równocześnie rozpoczynamy bardzo szczegółowy scouting i głębokie przygotowanie taktyczne dedykowane wyłącznie pod styl gry Austriaków. Dostaliśmy bardzo dobry, rzetelny materiał do analizy wideo i pracy nad niezbędnymi korektami. Bardzo cieszy mnie fakt, że do rotacji meczowej i treningowej na pełnych obrotach dołączą już Jakub Szumert, Andrzej Pluta oraz Kamil Łączyński, co da nam jeszcze więcej opcji taktycznych – mówił po meczu ze Słowacją selekcjoner kadry Igor Miličić.

Po wspomnianych sparingach sztab podjął ostateczne decyzje personalne. Trenerzy zdecydowali, że do Austrii poleci 13 graczy. W tej grupie zabraknie Grzegorza Kamińskiego i Szymona Zapały. W Wiedniu nie zobaczymy również Jerricka Hardinga. W jego przypadku walka z czasem trwała do ostatnich chwil, jednak ostatecznie uraz uniemożliwi mu dołączenie do zespołu na to spotkanie. Sztaby medyczne nieustannie monitorują jego stan zdrowia. Decyzja o występie w kolejnym meczu przeciwko Holandii zapadnie w najbliższych dniach.

Szanse występu przeciwko Austrii, poza Przemysławem Żołnierewiczem z Kinga dostali także: Aleksander Balcerowski, Łukasz Kolenda, Kamil Łączyński, Michał Michalak, Dominik Olejniczak, Kuba Piśla, Mateusz Ponitka, Andrzej Pluta, Michał Sokołowski, Jakub Szumert, Jakub Urbaniak i Jarosław Zyskowski. (woj)

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