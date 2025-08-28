Koszykówka. Z Gielo i Żołnierewiczem na podbój Eurobasketu

Przemysław Żołnierewicz zadebiutuje w Eurobaskecie. Fot. Ryszard PAKIESER/archiwum

W czwartkowy wieczór w katowickim Spodku reprezentacja polskich koszykarzy zainauguruje występy na Eurobaskecie. W 12-osobowej kadrze połowa koszykarzy to gracze z Orlen Basket Ligi, wśród których są gracze Kinga Szczecin Tomasz Gielo i Przemysław Żołnierewicz.

Gielo miał już okazję wystąpić na Eurobaskecie w 2017 roku, dla Żołnierewicza będzie to debiut na seniorskich mistrzostwach Europy. W kadrze jest jeszcze czterech innych debiutantów, a kibice najbardziej czekają na pierwszy oficjalny występ naturalizowanego Amerykanina Jordana Loyda. Były mistrz NBA w sezonie 2018/2019 świetnie prezentował się w sparingach reprezentacji i może stać się gwaizdą nume 1 kadr pod nieobecność kontuzjowanego Jeremiego Sochana

Pierwsze spotkanie EuroBasketu reprezentacja Polski rozegra ze Słowenią (godz. 20.30). Potem Polaków czekają spotkania z Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września).

– Za nami ostatnie treninigi przed starciem ze Słowenią. Przygotowaliśmy się z myślą o tym rywalu, o meczu otwarcia, pierwszym spotkaniu EuroBasketu. Liczymy na doping naszej publiczności w pojedynku z gwiazdą światowej koszykówki Luką Donciciem i jego drużyną. Chcemy dobrze wejść w mistrzostwa Europy, otworzyć turniej zwycięstwem. Liczymy na kibiców. Mam nadzieję, że w czwartek zobaczymy się w Spodku o 20:30. Bądźcie z nami! – komentuje na oficjalnej stronie Polskiego Związku Koszykówki reprezentant Polski Michał Michalak.

EuroBasket, czyli mistrzostwa Europy w koszykówce, to turniej rozgrywany cyklicznie od 1935 roku. Największym sukcesem Biało-Czerwonych na tej imprezie był srebrny medal zdobyty w 1963 roku we Wrocławiu. Podczas mistrzostw Europy w 2022 roku zespół prowadzony przez trenera Igora Milicicia zajął czwarte miejsce.Bilety na mecze z udziałem Polaków w EuroBaskecie 2025 są dostępne w serwisie eBilet.pl

– Jesteśmy w dobrej formie. Trenujemy i przygotowujemy bezpośrednio na starcie ze Słowenią. Konstruujemy pierwsze założenia i plany na obronę oraz atak. Drużyna wygląda bardzo dobrze, jest zmotywowana. Wiemy, co nas czeka w najbliższych dniach. Chłopaki są pozytywnie nastawieni na grę przed własną publicznością, w Katowicach. Ten EuroBasket będzie ciężkim turniejem – wszyscy to wiedzą, ale wszyscy są też na to gotowi. Każdy dzień poświęcamy w pełni na przygotowania do inauguracyjnego pojedynku. Pamiętamy mecz ze Słowenią sprzed trzech lat. To było piękne spotkanie. Nie tylko dla nas, ale także wszystkich kibiców. Nadal jest to z tyłu głowy, ale jak mówiłem – od tego pojedynku minęły trzy lata, więc musimy o tym zapomnieć. Przed nami zupełnie inne starcie – dodaje inny kadrowicz Aleksander Balcerowski.

(woj)