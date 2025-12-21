Koszykówka. Wygrana Spójni

Fot. PGE Spójnia/Facebook

W pojedynku sąsiadów z tabeli lepsi byli stargardzianie, a po wygranej Spójnia z 23 punktami zajmuje 6. pozycję.

REKLAMA

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - KKS POLONIA Warszawa 87:73 (19:15, 23:19, 24:21, 21:18)

SPÓJNIA: Wojciech Czerlonko 18, Ilja Gromows 15, Jakub Karolak 13, Jarosław Mokros 13, Szymon Szmit 13, Aleksander Jęch 7, Jalen Ray 5, Wiktor Rajewicz 3, Francis Han

Stargardzianie już w pierwszej kwarcie uzyskali niewielką przewagę, którą sukcesywnie powiększali w dalszej części meczu i zasłużenie zwyciężyli. ©℗

(mij)

REKLAMA