Koszykówka. Szczeciński rekord Schenka

Jakub Schenk w ostatnim ligowym meczu z Zastalem zdobył 27 punktów i jest to jego rekord w historii występów w Kingu Szczecin. W karierze miał jednak jeszcze lepszy mecz w Energa Basket Lidze. W sezonie 2015/2016 w meczu Rosy Radom z GTK Gliwce rzucił 41 punktów.

Dla Jakuba Schenka obecny sezon jest trzecim w Szczecinie. Po raz pierwszy trafił do Kinga przed sezonem 2018/2019. Średnio zdobywał wówczas 12 punktów i miał 5 asysta na mecz. Dobra postawa w Szczecinie zaprocentował kontraktem do Polskiego Cukru Toruń. Tam jednak spędzał zdecydowanie mniej minut na parkiecie niż w Kingu i po roku zdecydował się na powrót do Szczecina.

W drużynach Łukasza Bieli i Jesusa Ramireza notował w poprzednich rozgrywkach statystyki zbliżone do tych z debiutanckiego sezonu w Szczecinie. Ten sezon od początku jest dla Schenka pod wieloma względami rekordowy. Po czterech ligowych meczach rozgrywający Kinga ma najlepszą skuteczność w historii swoich występów w ekstraklasie (z gry blisko 54-procent, za dwa 74-procent), a na koncie łącznie już 68 punktów,czyli średnio 17 w meczu. Ten dorobek daje Schenkowi 10 pozycję wśród najlepszych snajperów ligi i fotel lidera wśród punktujących w EBL Polaków. Więcej zdobytych punktów ma wprawdzie Jarosław Zyskowski z Zastalu (78), ale rozegrał on dwa mecze więcej od Jakuba Schenka.

W czwartek szczeciński rozgrywający będzie miał okazję powiększyć swój dorobek punktowy i poprawić statystyki w meczu w Ostrowie z mistrzem Polski. Stal przegrała niespodziewanie ostatni mecz z beniaminkiem Czarnymi w Słupsku 88:80, ale drużyna Igora Milicicia to wciąż jeden z głównych kandydatów do medali Energa Basket Ligi.

W Ostrowie King wystąpi po raz trzeci w tym sezonie pod wodzą trenera Macieja Majcherka i w identycznym składzie, co w ostatnim meczu z Zastalem. Zaprezentuje się m.in Paweł Kikowski, który przed tygodnie podkręcił staw skokowy, ale jest już gotowy do gry. Bezpośrednią relację z meczu Stal - King o godz. 17.30 przeprowadzi Polsat Sport.

