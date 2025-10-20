Koszykówka. Szczecińska inauguracja Kinga - Gielo wraca po latach!

Tomasza Gielo widzimy podczas turnieju Bombardier, który odbył się w szczecińskim LO-14. Fot. Ryszard PAKIESER

W poniedziałek o godz. 18.30 w Netto Arenie przy ul. Szafera odbędzie się mecz Orlen Basket Ligi koszykarzy, w którym King Szczecin podejmie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski i będzie to pierwszy w tym sezonie występ naszej drużyny w grodzie Gryfa.

Poniedziałkowe spotkanie będzie wyjątkowe, bo po raz pierwszy od blisko 15 lat w szczecińskich barwach ponownie wystąpi 32-letni reprezentant Polski Tomasz Gielo, grający na pozycjach silnego skrzydłowego lub środkowego, który w kadrze narodowej rozegrał 74 spotkania, w tym na mistrzostwach Europy i zdobył 391 punktów. Karierę rozpoczynał jako 15-latek w AZS-ie Szczecin, a grał też w szczecińskiej Pogoni, m.in. razem z Maciejem Majcherkiem, obecnym trenerem Kinga. W 2011 r. wyjechał do USA do drużyny NCAA Liberty University Lynchburg, a następnie zmienił uczelnię, zasilając szeregi Uniwersytetu Mississippi. W czasie swej amerykańskiej przygody trenował przed draftem NBA z Los Angeles Lakers i Philadelphia 76ers i zagrał w lidze letniej w barwach tego drugiego zespołu. Po powrocie do Europy podpisał kontrakt z hiszpańskim Joventutem Badalona, skąd trafił do naszego poniedziałkowego rywala z Ostrowa. Ostatnio grał w hiszpańskim Surne Bilbao Basket, a latem podpisał kontrakt z Kingiem, obowiązujący do 2027 roku. Był wicemistrzem Ligi Mistrzów, zdobywcą Pucharu Interkontynentalnego, wicemistrzem świata do lat 17, mistrzem Europy do lat 20 dywizji B i mistrzem Polski kadetów oraz najlepszym zawodnikiem tej imprezy.

W tym sezonie King występuje w gruntownie przemeblowanym składzie zawodniczym i trenerskim, a kadra jest już domknięta, choć okienko transferowe będzie otwarte jeszcze do marca... Wszyscy zawodnicy są zdrowi i jedynie Jovan Nowak narzeka na przewlekły uraz stopy, lecz jego występ przeciwko Stali nie jest zagrożony. Do tej pory na wyjazdach King pokonał Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 77:68 i przegrał z Energą Czarnymi Słupsk 76:101, zaś Stal przegrała w Gdyni z AMW Arką 83:90 i u siebie z MKS-em Dąbrowa Górnicza 77:91.

Biletów nie będzie można kupić w kasach przed meczem (podobnie było w poprzednim sezonie), a karnety i wejściówki na poszczególne spotkania można nabyć przez internet (kingwilki.abilet.pl). Tradycyjne papierowe bilety i karnety można także kupić (za gotówkę i kartą) w budynku przy ul. Malczewskkego 34 - w którym mieści się od ponad roku Redakcja „Kuriera Szczecińskiego" - na parterze w Apartamentach Kinga w godz. 8-20.

I liga koszykarzy: ENEA ABRAMCZYK ASTORIA Bydgoszcz - PGE SPÓJNIA Stargard 92:79 (18:29, 23:18, 24:19, 27:13)

SPÓJNIA: Jalen Ray 25, Jarosław Mokros 14, Wojciech Czerlonko 12, Wiktor Rajewicz 8, Szymon Szmit 8, Ilja Gromows 7, Aleksander Jęch 3, Han Francis 2, Paweł Kopycki

W pojedynku zespołów jeszcze niedawno grających na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, stargardzianie świetnie rozegrali pierwszą kwartę, ale później było już gorzej, choć do przerwy jeszcze prowadzili. Po trzech kwartach gospodarze praktycznie odrobili straty, a w ostatniej części rozbili Spójnię. (mij)

