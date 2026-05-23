Koszykówka. Spójnia z brązem

Stargardzianie utrzymali przewagę z pierwszego spotkania. Fot. PGE Spójnia/Facebook

Koszykarze ze Stargardu, choć w ostatnim meczu tego sezonu przegrali jednym punktem, okazali się lepsi w dwumeczu o III lokatę, wywalczając miejsce na podium.

REKLAMA

I liga koszykarzy, rewanżowy mecz o III miejsce: PGE SPÓJNIA Stargard - SKS FULIMPEX Starogard Gd. 78:79 (16:25, 28:26, 19:13, 15:15); w pierwszym spotkaniu Spójnia wygrała na wyjeździe 102:94.

SPÓJNIA: Jarosław Mokros 21, Paweł Kikowski 14, Wojciech Czerlonko 13, Ilja Gromows 12, Igor Wadowski 11, Jakub Karolak 4, Aleksander Jęch 3, Wiktor Rajewicz, Paweł Kopycki

Już po pierwszej kwarcie goście odrobili straty z pierwszego spotkania, a później toczyła się wyrównana walka, zaś po długiej przerwie Stargardzianie przechylili szalę na swoją stronę i choć ostatecznie przegrali jednym punktem, to jednak okazali się lepsi w dwumeczu i wywalczyli brązowy I-ligowy medal. ©℗ (mij)

REKLAMA