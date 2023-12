Koszykówka. Spójnia ustrzeliła Dziki

Daniels Devon swoim opanowaniem w końcówce przesądził o zwycięstwie PGE Spójni. Fot. Ryszard PAKIESER

Po chaotycznym meczu, w którym oba zespoły zdobyły łącznie tyle punktów, ile czasami rzuca w spotkaniu jedna drużyna, stargardzianie zasłużenie pokonali warszawskiego beniaminka.

Orlen Basket Liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - DZIKI Warszawa 64:56 (19:14, 11:10, 15:14, 19:18)

SPÓJNIA: Karol Gruszecki 15, Devon Daniels 14, Aleksandar Langović 13, Stephen Brown 6, Sebastian Kowalczyk 5, Adam Łapeta 4, Wesley Gordon 4, Adam Brenk, Dominik Grudziński

Nie był to wybitny występ ekipy trenera stargardzian Sebastiana Machowskiego, ale co najważniejsze, zakończony zasłużonym zwycięstwem ekipy spod znaku Polskiej Grupy Energetycznej. Stargardzianie wygrali wszystkie kwarty, ale trzy ostatnie tylko jednym punktem i do samego końca musieli się mocno starać o utrzymanie prowadzenia.

Kluczowe rzeczy w końcówce robił zawodnik stargardzkiej ekipy Daniels, odważnie atakując kosz i zakończył spotkanie z 14 punktami. Bardzo ważny rzut za trzy punkty w decydującym fragmencie pojedynku trafił ponadto Gruszecki, autor 15 punków, najlepszy strzelec gospodarzy. Spójnia triumfowała mimo tego, że trafiła tylko 24 na 65 oddanych rzutów z pola, uzyskując w tym elemencie zaledwie 36-procentową skuteczność... (mij)