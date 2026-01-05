Koszykówka. Spójnia przegrała

Stargardzianie (w białych strojach) ulegli ekipie dolnośląskiej. Fot. spojniastargard.com

W pierwszym tygodniu nowego roku w I lidze koszykarzy Spójnia w Stargardzie przegrała z WKK Active Hotelem Wrocław 73:85 (15:20, 17:31, 22:15, 19:19), a przypomnijmy, że Kotwica Port Morski w Kołobrzegu pokonała KSK Qemetocę Noteć Inowrocław 77:68 (16:16, 27:17, 18:12, 16:23).

REKLAMA

Stargardzianie wystąpili w składzie: Jalen Ray 27, Jarosław Mokros 12, Wojciech Czerlonko 12, Szymon Szmit 11, Ilja Gromows 4, Jakub Karolak 4, Paweł Kopycki 3, Wiktor Rajewicz. Koszykarze Spójni przegrali pierwszą kwartę, a w drugiej zostali po prostu rozbici. Po przerwie próbowali nadrabiać straty i trzecią kwartę wygrali, ale w ostatniej partii goście z Wrocławia utrzymali bezpieczną przewagę. Co prawda na niecałe dwie minuty przed końcem meczu, po celnym rzucie Raya, gospodarze zniwelowali straty do siedmiu punktów, ale hotelarze szybko odbudowali bezpieczną przewagę. W Spójni najlepiej zagrał amerykański rozgrywający Ray, który zdobył aż 27 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem niedzielnego pojedynku, ale jego klubowi koledzy spisali się nieco słabiej... W swoim poprzednim spotkaniu PGE Spójnia Stargard wygrała w Inowrocławiu z Notecią 92:89 i teraz z 26 punktami zajmuje 5. lokatę.

Kołobrzeżanie zagrali w ustawieniu: Filip Małgorzaciak 20, Paweł Dzierżak 19, Remon Nelson 16, Paweł Leończyk 7, Wojciech Siembiga 6, Szymon Długosz 4, Szymon Janczak 3, Mikołaj Kurpisz 2. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, w kolejnej kołobrzeżanie uzyskali sporą przewagę, którą jeszcze powiększyli w kolejnej części meczu, a w ostatniej kwarcie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń, utrzymując do końca zasłużone zwycięstwo w pojedynku z sąsiadem z tabeli. Po ostatniej wyjazdowej wygranej z KKS Polonią w Warszawie 86:64 i sobotnim zwycięstwie z Notecią u siebie w hali Milenium, Kotwica ma już 22 punkty i awansowała na 12. miejsce. ©℗

(mij)

REKLAMA