Koszykówka. Spójnia na tarczy

Tomasz BURAKOWSKI/PGE Spójnia Stargard/Facebook

W pojedynku zespołów jeszcze niedawno grających na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, bydgoszczanie w swej hali pokonali stargardzian.

REKLAMA

I liga koszykarzy: ENEA ABRAMCZYK ASTORIA Bydgoszcz - PGE SPÓJNIA Stargard 92:79 (18:29, 23:18, 24:19, 27:13)

SPÓJNIA: Jalen Ray 25, Jarosław Mokros 14, Wojciech Czerlonko 12, Wiktor Rajewicz 8, Szymon Szmit 8, Ilja Gromows 7, Aleksander Jęch 3, Han Francis 2, Paweł Kopycki

Stargardzianie świetnie rozegrali pierwszą kwartę, ale później było już gorzej, choć do przerwy jeszcze prowadzili. Po trzech kwartach gospodarze praktycznie odrobili straty, a w ostatniej części rozbili Spójnię.©℗ (mij)

REKLAMA