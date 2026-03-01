Koszykówka. Spójnia i Kotwica wracają z tarczą

Fot. PGE SPÓJNIA Stargard/ Facebook

Na zapleczu Orlen Basket Ligi koszykarzy zachodniopomorskie drużyny odniosły wyjazdowe zwycięstwo, po których Spójnia jest piąta z 39 punktami, a Kotwica, która zgromadziła 34 oczka, zajmuje 11. pozycję.

I liga koszykarzy: OPTEAM ENERGIA POLSKA RESOVIA Rzeszów - PGE SPÓJNIA Stargard 72:77 (18:14, 22:18, 13:21, 19:24)

SPÓJNIA: Jalen Ray 20, Ilja Gromows 19, Wojciech Czerlonko 18, Jakub Karolak 13, Wiktor Rajewicz 4, Paweł Kikowski 3, Szymon Szmit, Jarosław Mokros, Paweł Kopycki

Dwie pierwsze kwarty należały do gospodarzy, ale potem Stargardzianie zaczęli odrabiać straty. Na niespełna dwie minuty przed końcem Resovia prowadziła 72:68, ale finisz Spójni był imponujący, bo nie straciła ani jednego punktu, zdobywając aż 9.

I liga koszykarzy: ENEA BASKET Poznań - KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg 86:102 (20:27, 19:22, 25:24, 22:29)

KOTWICA: Ke'Jhan Feagin 30, Wojciech Siembiga 21, Szymon Janczak 15, Remon Nelson 10, Paweł Dzierżak 10, Filip Małgorzaciak 7, Paweł Leończyk 6, Jordan Lewis 3

Kołobrzeżanie w Poznaniu już w pierwszej kwarcie uzyskali wyraźne prowadzenie, a później systematycznie je powiększali. ©℗ (mij)

