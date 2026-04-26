Koszykówka. Setka Kinga we własnej hali

Koszykarz Kinga wygrali 20 mecz w sezonie i po raz pierwszy w tych rozgrywkach zdobyli ponad 100 punktów.

King Szczecin - MKS Dąbrowa 102:89 (33:29, 34:24, 17:22, 18:14)

King: Roach 24, Gielo 18, Roberts 14, Popović 14, Friedel 13, Dandridge 7, Egner 7, Kostrzewski 6, Novak 3, Ucieszyński 0

W niezwykle ofensywnym sobotnim meczu koszykarze Kinga zdobyli rekordowe 102 punkt. Szczecinianie zagrali z 50-procentowa skutecznością z gry i bardzo zespołowo. Mieli 29 asyst, ale pozwolili na zbyt wiele rywalom w ataku i MKS zbliżył się w ostatniej kwarcie na zaledwie 6 punktów.

Kibice w szczecińskiej Enea Arenie obejrzeli najbardziej ofensywny mecz sezonu. Na półmetku meczy było już 67:53, a w III kwarcie King wypracował 16-puntową przewagę. MKS poderwał się jeszcze do walki i wykorzystując przestój i serie błędów Kinga zbliżył się na 6 oczek. Udane akcje Gielo zażegnały jednak kłopoty i szczecinianie ponownie odskoczyli na ponad 10 oczek.

(woj)

