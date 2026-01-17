Koszykówka. Sekundowa wygrana Spójni

Fot. Facebook PGE Spójnia

Po dramatycznym meczu, w ostatnich sekundach Spójnia pokonała nieznacznie wyprzedzającą ją w tabeli ekipę z Pelplina i z dorobkiem 28 punktów stargardzianie zajmują 5. miejsce w tabeli, a Port Morski Kotwica Kołobrzeg (23 pkt., 15. lokata) w tej kolejce pauzowała.

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - DECKA Pelplin 92:90 (27:18, 18:31, 21:16, 26:25)

SPÓJNIA: Jakub Karolak 22, Wojciech Czerlonko 18, Jarosław Mokros 16, Jalen Ray 16, Ilja Gromows 10, Aleksander Jęch 5, Wiktor Rajewicz 3, Szymon Szmit 2, Paweł Kopycki

Stargardzianie wysoko wygrali pierwszą kwartę, ale w drugiej z nawiązką roztrwonili przewagę, a po przerwie mecz był zacięty i wyrównany, zaś emocje sięgnęły zenitu w ostatnich sekundach. Na półtorej minuty przed końcem Spójnia przegrywała 83:86, ale po celnych rzutach Czerlonki i Karolaka za 3 punkty, objęła prowadzenie. Decka wyrównała, ale Czerlonko ponownie dał swej drużynie 2-punktową przewagę, a goście wyrównali na 9 sekund przed końcem. Decydujące punkty na 2 sekundy przed finiszem rzucił Ray! ©℗ (mij)

