Koszykówka. Przełamanie PGE Spójni

Po dwóch kolejnych wyjazdowych porażkach koszykarze PGE Spójni przerwali złą passę w meczu z Arką w Stargardzie. Sobotni mecz był jednym z najlepszych w wykonaniu podopiecznych trenera Łukomskiego w tegorocznych rozgrywkach. Zagrali z najwyższą w sezonie 49-procentową skutecznością rzutów z gry, trafili rekordowe 12 "trójek" i stracili najmniej od początku rozgrywek punktów.

PGE Spójnia Stargard - Arka Gdynia 79:64 (24:24, 24:11, 19:14, 12:15)

Spójnia: Gray 20, Neal 18, Śnieg 10, Młynarski 8, O'Brien 7, Szymkiewicz 6, Zohore 4, Niedźwiedzki 4, Szmit 2.

Do meczu z Arką PGE Spójnia przystąpiła po gorącym tygodniu. Spotkanie zarządu klubu z zespołem po kompromitującej porażce w Gliwicach zaowocowało zawieszeniem w prawach zawodnika najskuteczniejszego strzelca drużyny Boykinsa. Stargardzianie w mecz z Arką weszli kompletnie nieudanie. Po trzech minutach gry przegrywali 2:16. Za sprawą Śniega i Greya w dalszych fragmentach I kwarty zdołali odrobić straty. Od II odsłony PGE Spójnia przejęła już inicjatywę. Goście doprowadzili jeszcze do dwóch remisów, ale potem przewaga gospodarzy szybko rosła. Po 20 minutach wynosiła już 13 punktów, a na początku IV kwarty urosła do 21 oczek. Arka postraszyła jeszcze PGE Spójnię w ostatnich minutach, ale zbliżyła się maksymalnie na 11 punktów, a punkty Greya i Neala definitywnie zażegnały zagrożenie.

Najlepszy mecz w sezonie rozegrali w sobotę Gray i Śnieg, a statystyki zespołowe PGE Spójni popsuło jedynie 20 strat.

(woj)