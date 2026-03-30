Koszykówka. Porażki Spójni i Kotwicy

PGE Spójnia/Facebook

Zachodniopomorscy I-ligowcy przegrali swoje niedzielne wyjazdowe boje, a koszykarze stargardzcy zajmują obecnie 3. miejsce z 48 punktami, zaś Kołobrzeżanie mając w dorobku 42 oczka plasują się na 11. pozycji.

REKLAMA

I liga koszykarzy: SOLVERA SOKÓŁ Łańcut - PGE SPÓJNIA Stargard 80:78 (19:15, 12:23, 26:21, 23:19)

SPÓJNIA: Paweł Kikowski 15, Wojciech Czerlonko 15, Jalen Ray 13, Igor Wadowski 9, Jarosław Mokros 9, Szymon Szmit 9, Ilja Gromows 5, Jakub Karolask 3, Paweł Kopycki

Stargardzianie zbudowali sobie sporą przewagę w drugiej kwarcie, ale później gospodarze odrobili straty i sporo emocji było w końcówce. Na niespełna pięć minut przed końcem, po rzucie Kikowskiego, Spójnia prowadziła 75:74, ale później inicjatywę przejęli gospodarze. Na sześć sewkund przed finiszem do remisu mógł doprowadzić Mokros, lecz nie trafił...

I liga koszykarzy: GKS Tychy - KOTWICA PORT MORSKO Kołobrzeg 89:83 (23:13, 20:25. 31:28, 15:17)

KOTWICA: Ke'Jhan Feagin 17. Wojciech Siembiga 15, Paweł Dzierżak 13, Filip Małgorzaciak 10, Paweł Leończyk 10, Remon Nelson 8, Szymon Janczak 7, Mikołaj Kurpisz 3, Szymon Długosz

Kołobrzeżanie przespali pierwszą kwartę, ale później odrabiali straty. Na cztery minuty przed końcem był już tylko punkt różnicy (81:80), ale później miejscowi znów powiększyli przewagę. ©℗

(mij)

REKLAMA