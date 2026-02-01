Koszykówka. Porażka Spójni ze studentami

Stargardzianie przegrali na wyjeździe z niżej notowanym rywalem i z 32 punktami zajmują 7. miejsce.

REKLAMA

I liga koszykarzy: WEEGREE AZS POLITECHNIKA OPOLSKA Opole - PGE SPÓJNIA Stargard 77:73 (21:16, 22:15, 19:27, 15:15)

SPÓJNIA: Jakub Karolak 18, Ilja Gromows 13, Jarosław Mokros 11, Wojciech Czerlonko 11, Jalen Ray 9, Szymon Szmit 5, Wiktor Rajewicz 2, Igor Wadowski 2, Aleksander Jęch 2, Paweł Kopycki

W pierwszych dwóch kwartach górą byli opolscy studenci, ale po przerwie stargardzianie niemal odrobili straty, a czwarta kwarta była dość wyrównana. Na niecałą minutę przed końcem Spójnia zniwelowała przewagę gospodarzy do dwóch punktów (73:75), ale na więcej nie było już naszej drużyny stać… (mij)

REKLAMA