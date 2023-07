Koszykówka. Pomóżmy Sebastianowi Szymańskiemu, czyli Wygraj, wygraj ten mecz!

Sebastian Szymański (z lewej) w barwach stargardzkiej drużyny. Fot. PGE Spójnia Stargard

Sebastian Szymański to jeden z zawodników, którym PGE Spójnia Stargard zawdzięcza awans do ekstraklasy męskiej koszykówki. Dziś sam koszykarz potrzebuje naszej pomocy! Zachęcamy Was do wzięcia udziału w zbiórce środków na jego leczenie - piszą przedstawiciele Spójni na swoim Facebooku.

Nasz Sebastian, który swoim uśmiechem potrafi zarazić wszystkich. Empatyczny i zawsze pomocny, o wielkim sercu i ogromnej woli walki. Każdy kto go zna, wie jak dobrym jest człowiekiem. Zawsze aktywny, niezwykle utalentowany sportowiec-koszykarz, który może pochwalić się licznymi osiągnięciami w tejże dziedzinie. Od najmłodszych lat, aż do pełnoletności, będąc w składzie młodzieżowych reprezentacji Polski dumnie grał z orzełkiem na piersi. Rywalizował z najlepszymi i często, to właśnie on był jednym z najlepszych. Po zakończeniu kariery sportowej skupił się na swoim dalszym rozwoju.

Niestety 14 czerwca na jednej z dróg powiatowych Sebastian miał tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. Natychmiastowo przewieziony został do pobliskiego szpitala. Doszło jednak do rozległego urazu głowy. Teraz to właśnie Sebo potrzebuje naszej pomocy. Sebastian, choć nie dawano mu dużych szans na przeżycie, walczył, przeżył, nie poddał się i wciąż jest wśród nas. Pokazał ogromną moc i siłę, zatem zróbmy to samo dla niego. Jako że w ostatnim czasie zrobił ogromny progres, oddycha samodzielnie i jego stan jest stabilny, będzie mógł zostać przetransportowany do specjalistycznego ośrodka w Warszawie. Wraz z takim krokiem wiążą się ogromne koszty. Będzie wymagał długiej opieki, rehabilitacji, badań i leków, dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc. Walczmy razem z nim. Jego rodzinie potrzebne będzie wsparcie finansowe, więc liczymy na to, że wspólnie zrobimy tyle, ile możemy by im pomóc.

Z całego serca wierzymy, że Sebo pokaże swoją ogromną chęć życia, swoją siłę walki, której bez wątpienia mu nie brak i po intensywnym leczeniu i rehabilitacji po prostu do nas wróci.

Każdy może pomóc na internetowej stronie: https://zrzutka.pl/sukkvz

(oprac. mij)