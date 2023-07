Koszykówka. Pitbull z watahy, czyli Zac Cuthbertson na kolejny sezon w Kingu

Z piłką Zac Cuthbertson; obok niego Andrzej Mazurczak, który też pozostaje w Kingu. Fot. Ryszard PAKIESER

Jeden z najlepszych koszykarzy aktualnego mistrza Polski Kinga Szczecin Zac Cuthbertson właśnie złożył podpis pod nowym kontraktem, który wiąże go z naszym klubem na rozgrywki w sezonie 2023/2024.

Wspomniany Amerykanin bez wątpienia był jednym z najważniejszych koszykarzy w układance trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, a dodajmy, że wystąpił we wszystkich meczach wilków morskich w minionych rozgrywkach, zakończonych złotym medalem, zaś w finałowych play-offach o mistrzostwo z WKS-em Śląskiem Wrocław wniósł naprawdę ogromny wkład w końcowy sukces (gdy w jednym z finałowych spotkań opuścił parkiet za drugie przewinienie umyślne, nasz zespół praktycznie przestał grać). Czasem na boisku ponoszą go nadmierne emocje, ale to efekt tego, że angażuje się w mecz całym sercem. Kibice mówią, że to trochę wariat, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu i kochają go za ekspresyjną grę oraz nietuzinkowe zagrania z efektownymi wsadami na czele!

- Wiemy, jak dużo zawdzięczamy Zacowi w ostatnim sezonie - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin. - To bardzo dobry duch zespołu i świetny zawodnik, szczególnie w obronie. Nasz przysłowiowy pitbull, który zawsze był oddelegowany do najgroźniejszego przeciwnika. Cieszę się bardzo, że będzie dalej w stadzie naszej watahy. Niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik. Nadajemy na podobnych falach. Myślę, że reszta zespołu już teraz ucieszy się, że Zac będzie z nami na następny sezon.

Zac Cuthbertson to zawodnik niezwykle efektowny, ale i efektywny. Był wszędzie tam, gdzie akurat potrzebowała go drużyna. Zdobywał średnio 12 punktów, i notował 6 zbiórek, 2 asysty, przechwyt i blok na mecz w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. Przez wielu traktowany był, jako MVP finałów Orlen Basket Ligi. Na szczególne pochwały zasługuje to, w jaki sposób Zac Cuthbertson wyłączył z gry Jeremiah Martina - lidera WKS Ślaska Wrocław.

Zac brylował także w lidze ENBL. Został wybrany na MVP rundy zasadniczej tych europejskich rozgrywek. Zdobywał średnio 11 punktów, notował 4 zbiórki, 2 asysty i przechwyt na mecz. W Europie rzucał ze skutecznością 52% z dystansu.

- Bardzo się cieszę, że w nadchodzącym sezonie wracam do Kinga Szczecin - mówi Zac Cuthbertson po podpisaniu nowego kontrakt z klubem z grodu Gryfa. - Będę mógł znowu zagrać w jednej drużynie z Andym, Tonym, Fifim, Kacprem i Maćkiem. Do tego znów poprowadzi nas trener Arkadiusz Miłoszewski, czyli najlepszy trener, z którym pracowałem w całej swojej karierze. Dobrze znam też Artura, który właśnie dołącza do Kinga z Koszalina! W tym sezonie zagramy w BCL. Chcemy powtórzyć nasz sukces w Polsce, ale pokazać się także ze świetnej strony w Europie. Przed nami trudne zadanie, ale już jesteśmy gotowi do pracy. Nie mogę się doczekać przyjazdu do Szczecina. Nie zastanawiałem się długo nad wyborem Kinga i Szczecina. To, co osiągnęliśmy w minionym sezonie, trener Miłoszewski oraz świetne miasto, to były elementy układanki, które pomogły mi podjąć decyzję. Już zaraz po sezonie byłem pewien, że chcę pozostać w Szczecinie na dłużej! (oprac. mij)