Koszykówka. PGE Spójnia wyszarpała zwycięstwo

Najskuteczniejsi strzelcy w obu drużynach: Devon Daniels (z prawej) i Liam O'Reilly. Fot. PGE Spójnia Stargard/Facebook

Po dramatycznym meczu, obfitującym w zwroty akcji, stargardzianie odnieśli wymęczone, a można powiedzieć, że nawet wyszarpane zwycięstwo, ale najważniejsze, że gospodarze zdobyli komplet punktów.

Orlen Liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - POLSKI CUKIER START Lublin 86:81 (30:18, 20:20, 11:26, 25:17)

SPÓJNIA: Devon Daniels 19, Stephen Brown 16, Adam Łapeta 14, Aleksandar Langović 11, Karol Gruszecki 8, Ben Simons 7, Wesley Gordon 6, Adam Brenk 5, Sebastian Kowalczyk, Dominik Grudziński

Przystępujący do meczu po serii porażek gospodarze natarli z dużym animuszem i zdecydowanie dominowali w pierwszej kwarcie, a w kolejnej kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. W pierwszej połowie był moment, że Spójnia prowadziła już 22 punktami! Później do głosu doszli lublinianie, którzy zaczęli odrabiać straty, a w trzeciej kwarcie już niepodzielnie panowali na parkiecie, a w ostatniej nie tylko odrobili straty, ale nawet w 36. minucie objęli 5-punktowe prowadzenie. Wtedy przy ogłuszającym dopingu stargardzkich kibiców gospodarze zdobyli 13 punktów z rzędu, co przesądziło o ich ostatecznym zwycięstwie.

W Spójni za skuteczność należy pochwalić Danielsa i Browna, a pod tablicami rządził Gordon, który miał aż 17 zbiórek, a do tego dołożył jeszcze 5 bloków. (mij)