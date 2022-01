Koszykówka. Ogniwo wygrało z rezerwami Trefla Sopot. Seria zwycięstw trwa

Szczecinianie od początku roku wygrali wszystkie swoje mecze w serii rewanżowej. Przyszła pora na spotkanie z Treflem II Sopot, z którym to Ogniwo przegrało swój pierwszy mecz 80:76. Od początku starcie było wyrównane, a żadna z drużyn nie mogła sobie wypracować przewagi.

II liga koszykarzy: Ogniwo Szczecin – Trefl II Sopot 88:78 (23:23; 18:12; 31:25; 16:18)





Silną stroną przyjezdnych z Sopotu była dynamiczna gra z dużą ilością podań. Dodatkowo zawodnicy Trefla trafiali dużo rzutów za trzy punkty. Ogniwo natomiast najwięcej punktów zdobyło spod kosza i to było ich głównym atutem. Pierwsza kwarta zakończyła się remisem, ale to gospodarze musieli gonić wynik. W drugiej odsłonie szczecinianie zaczęli wypracowywać niewielką przewagę, za sprawą bardzo dobrej obrony, pozwalając zdobyć Treflowi 12 punktów w tej kwarcie. W drugiej połowie działo się dużo więcej. Oba zespoły przyspieszyły swoją grę. Mimo dobrej obrony po obu stronach, drużyny zdobywały więcej punktów niż podczas pierwszych 20 minut meczu. Emocji również nie zabrakło. Kilku zawodników miało problemy z faulami, niektórzy doznali kontuzji, ale było również dużo sporów o decyzje sędziowskie. Ogniwo na rozpoczęcie czwartej kwarty prowadziło 12 punktami, ale intensywność gry po dwóch stronach boiska nie spadła. Do końca meczu jednak, gospodarze utrzymywali przewagę wynoszącą minimum 10 punktów.

Ogniwo wygrało kolejny mecz i w tym roku ma bilans 3-0. Warto zaznaczyć, że szczecinianie zagrali w siedmiu, ze względu na wyrównany przebieg meczu, jednak w protokole gotowych do gry było 10 zawodników. Najlepszym strzelcem został Karol Pytyś, który zaliczył double-double w postaci 13 zbiórek i 27 punktów. Dodatkowo Karol Nowacki zaliczył kolejne w tym sezonie triple-double zdobywając 15 asyst, 18 zbiórek i 17 punktów. Następny mecz Ogniwo zagra 29 stycznia na wyjeździe z drużyną TS Basket Poznań.©℗

(MS)