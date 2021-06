Koszykówka. Niedźwiedzki w PGE Spójni

Piotr Niedźwiedzki został nowym koszykarzem PGE Spójni. Dla zawodnika, który ostatnie lata spędził w WKK Wrocław, będzie to powrót do Energa Basket Ligi po pięciu sezonach przerwy. Największym osiągnięciem koszykarza jest wicemistrzostwo świata juniorów do lat 17 w 2010 roku.

W I lidze Piotr Niedźwiedzki był wyróżniającym się środkowym. W minionym sezonie średnio notował 15 punktów i blisko 9 zbiórek w meczu. Rok wcześniej jego statystyki były jeszcze bardziej okazałe - rzucał po 20 punktów i zbierał po 12 piłek.

(woj)