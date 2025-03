Koszykówka. Mustapha Heron podpisał kontrakt z Kingiem

Grafika: King Szczecin

Zespół Orlen Basket Ligi King Szczecin kontynuuje wzmacnianie składu, bo po Marcusie Lee, do ekipy wilków morskich dołączył urodzony w 1997 roku, mierzący 196 centymetrów wzrostu Amerykanin Mustapha Heron, który wzmocni obwodową rotację szczecińskiej drużyny.

W trakcie swojej uczelnianej kariery Heron występował w barwach dwóch drużyn: Auburn Tigers, gdzie grał u boku dobrze znanego szczecińskiej publiczności MVP finałów 2022/23 - Bryce’a Browna, a seniorskie lata spędził w drużynie St. John’s Red Storm. W trakcie swoich występów na poziomie NCAA zdobywał średnio 15 punktów, miał 5 zbiórek, asystę i przechwyt na mecz. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt Mustapha Heron podpisał z zespołem Leicester Riders. Zagrał w 20 meczach brytyjskiej ekstraklasy. Notował średnio 12 punktów, miał 4 zbiórki i asystę. W trakcie swojej kariery występował także w klubach z ligi węgierskiej, meksykańskiej i nowozelandzkiej.

- Wzmacnia nas kolejny zawodnik, który występuje na pozycjach obwodowych - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga. - Jest to gracz bardzo wszechstronny, może grać na pozycji dwa i trzy. Może grać także z piłką. Takiego zawodnika szukaliśmy, aby zabezpieczyć się na wypadek kontuzji, czy ewentualnej słabszej formy zawodników. Chcemy wzmocnić rotację, wśród obcokrajowców. Nadarzyła się taka okazja, zawodnik skończył sezon w Islandii. Był jednym z najlepszych strzelców całych rozgrywek. Potrafi zdobywać punkty na różny sposób. Rozmawiałem o nim z Brycem Brownem. Wystawił mu super rekomendację. Stwierdził, że to super zawodnik, super człowiek i przede wszystkim zwycięzca. Razem grało się im bardzo dobrze. Myślę, że Mustapha zaciągnął także języka u Bryce’a. Nie zastanawiał się nawet chwili i przyjeżdża do nas już wkrótce. Nie mogę się doczekać tej zdrowej rywalizacji o miejsce w składzie.

Heron to gracz, który z pewnością znajduje się w rytmie meczowym. Amerykanin trafił do Kinga Szczecin prosto z Islandii. W barwach drużyny Thor Thorlakshofn zagrał 11 meczów. Zdobywał średnio 24 punktów, miał 5 zbiórek, 2 asysty i 2 przechwyty na mecz. Trafiał za trzy ze średnią skutecznością 38 %. Sezon 2024/2025 Heron rozpoczynał w Meksyku, gdzie bronił barw drużyny Abejas. Zdobywał średnio 17 punktów, miał 2 zbiórki, 2 asysty i przechwyt (rozegrał 22 mecze).

- Jestem bardzo podekscytowany tym ruchem w mojej karierze - powiedział M. Heron. - Słyszałem tak wiele wspaniałych rzeczy o Kingu, szczególnie od jego byłych zawodników. Jestem dumny, że nadeszła moja kolej, aby stać się częścią wilczej rodziny. Moje cele na tę część sezonu, to pomóc drużynie osiągać zwycięstwa. Wykonać taki wysiłek, aby zdobyć mistrzostwo. Fanom chciałbym przekazać, że wiem, iż są bardzo ważnym, szóstym graczem!

(oprac. mij)