Koszykówka. Mikołajki w I lidze - zwycięstwo Spójni i przegrana Kotwicy

Stargardzianie celniej rzucali niż goście. Fot. PGE Spójnia Stargard/Facebook

W mikołajkowych I-ligowych meczach koszykarzy obie zachodniopomorskie drużyny grały we własnych halach, ale mecz zwycięstwem zakończyli tylko stargardzianie. Spójnia z 20 punktami w tej chwili zajmuje 7. miejsce, a Kotwica z 16 oczkami jest dwunasta.

I liga koszykarzy: PGE SPÓJNIA Stargard - SOLVERA SOKÓŁ Łańcut 96:81 (31:20, 18:24, 18:16, 29:21)

SPÓJNIA: Ilja Gromows 19, Jakub Karolak 17, Jalen Ray 17, Jarosław Mokros 16, Wojciech Czerlonko 14, Szymon Szmit 8, Francis Han 3, Aleksander Jęch 2, Wiktor Rajewicz

Już w pierwszej kwarcie stargardzianie przejęli inicjatywę i mimo pewnej zadyszki przed długą przerwą, przeważali niemal przez całe spotkanie, a w jego ostatniej części przypieczętowali zwycięstwo.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - GKS Tychy 76:84 (21:23, 17718, 23:21, 15:22)

KOTWICA: Filip Małgorzaciak 16, Wojciech Siembiga 15, Szymon Długosz 15, Remon Nelson 10, Mikołaj Kurpisz 8, Szymon Janczak 7, Paweł Dzierżak 5, Jordan Lewis

Trzy pierwsze kwarty tego bardzo emocjonującego i wyrównanego spotkanie, były praktycznie remisowe, a o zwycięstwie gości zadecydowała ich lepsza postawa w końcówce pojedynku. ©℗ (mij)

