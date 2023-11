Koszykówka. Kup bilet na mecz Kinga!

Przy dopingu szczecińskich fanów King (w białych koszulkach) wygrał w swym debiucie w Lidze Mistrzów z włoskim Dinamo Sassari. Fot. Ryszard PAKIESER

W środę o godz. 18.30, a więc już bardzo niedługo w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. Szafera, odbędzie się szlagierowy mecz koszykarzy Kinga Szczecin, którzy w fazie grupowej podejmować będą AEK BC Ateny, a grecki klub zaliczany jest do koszykarskich potęg.

AEK BC Ateny to bardzo utytułowany grecki klub, który powstał w 1924 roku, a założyli go uchodźcy ze Stambułu (wówczas był to Konstantynopol), uciekający w konsekwencji wojny grecko-tureckiej. Przed pięciu laty AEK wygrał Ligę Mistrzów, dwukrotnie zdobywał Puchar Saporty i był finalistą Euroligi. Jest ośmiokrotnym mistrzem Grecji i cztery razy zdobywał krajowy puchar.

Zachęcamy kibiców do przyjścia na środowy mecz i wsparcia swym dopingiem szczecińskich mistrzów Polski. Fani mogą być przysłowiowym szóstym zawodnikiem naszej drużyny. Przypomnijmy, że całkiem niedawno, w wyjazdowym meczu Kinga z MPH Riesen Ludwigsburg, w emocjonującej końcówce żywiołowy doping z trybun (szczecińskich szalikowców było tylko pięciu, więc oczywiście nie dali rady przekrzyczeć gospodarzy) poprowadził Niemców do zwycięstwa, choć w trzeciej kwarcie przegrywali już dziesięcioma punktami. Reakcja widowni chyba wpłynęła też na postawę sędziów, którzy zdaniem wielu, nie tylko w końcówce prowadzili mecz nieco po gospodarsku...

Trwa już internetowa przedsprzedaż biletów na mecz z AEK-iem (kingwilki.abilet.pl), a rozpiętość cenowa jest ogromna, bo od 1 zł (specjalna promocja!) do 200 zł (VIP-owskie tuż przy parkiecie). Wejściówki będzie też można kupić w kasie Netto Areny godzinę przed meczem, ale wtedy trzeba się liczyć ze sporymi kolejkami i może nawet nie wszyscy zdążą wejść przed rozpoczęciem pojedynku. Lepiej więc zaopatrzyć się w bilety w internetowej przedsprzedaży. Nie każdy jednak musi płacić, bo wszystkie karnety na mecze Kinga w sezonie 2023/2024 obowiązują także na mecz z AEK-iem w Lidze Mistrzów.

Przedstawiciel Kinga Przemysław Sierakowski poinformował nas, że klub spodziewa się ostrożnie dwóch tysięcy kibiców na trybunach, ale my mamy nadzieję, że w środę hala będzie niemal tak pełna, jak na finałach play-off o mistrzostwo Polski z WKS Śląskiem Wrocław. ©℗ (mij, kw)