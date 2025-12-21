Koszykówka. Kotwica zatopiona

Fot. Kotwica Port Morski/Facebook

Po przedświątecznej porażce z sąsiadem w tabeli, kołobrzeżanie z 18 punktami zajmują 13. miejsce.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - NOVIMEX POLONIA 1912 Leszno 67:70 (15:12, 21:16, 16:19, 15:23)

KOTWICA: Remon Nelson 16, Paweł Dzierżak 13, Szymon Długosz 13, Filip Małgorzaciak 10, Szyman Janczak 6, Wojciech Siembiga 5, Mikołaj Kurpisz 4

Kołobrzeżanie dobrze rozpoczęli mecz, a w drugiej kwarcie jeszcze powiększyli prowadzenie, ale po długiej przerwie było już znacznie gorzej i roztrwonili przewagę. Na 9 sekund przed końcem Dzierżak trafił za 3 punkty, ale zabrakło czasu, by doprowadzić do dogrywki... ©℗ (mij)

