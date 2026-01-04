Koszykówka. Kotwica w górę

Fot. Kotwica Port Morski/Facebook

Kołobrzescy koszykarze złapali wiatr w żagle i po kolejnym zwycięstwie rozpoczęli marsz w górę tabeli.

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - KSK QEMETICA NOTEĆ Inowrocław 77:68 (16:16, 27:17, 18:12, 16:23)

KOTWICA: Filip Małgorzaciak 20, Paweł Dzierżak 19, Remon Nelson 16, Paweł Leończyk 7, Wojciech Siembiga 6, Szymon Długosz 4, Szymon Janczak 3, Mikołaj Kurpisz 2

Po wyrównanej pierwszej kwarcie, w kolejnej kołobrzeżanie uzyskali sporą przewagę, którą jeszcze powiększyli w kolejnej części meczu, a w ostatniej kwarcie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń, utrzymując do końca zasłużone zwycięstwo w pojedynku z sąsiadem z tabeli.

Po ostatniej wyjazdowej wygranej z KKS Polonią w Warszawie 86:64 i sobotnim zwycięstwie z Notecią u siebie w hali Milenium, Kotwica ma już 22 punkty i awansowała na 10. miejsce.

W swoim poprzednim spotkaniu PGE Spójnia Stargard wygrała w Inowrocławiu z Notecią 92:89 i z 25 punktami zajmuje 5. lokatę, a w niedzielę o godz. 15 w stargardzkiej hali przy ul. Pierwszej Brygady podejmie WKK Active Hotel Wrocław. ©℗(mij)

