Koszykówka. Kotwica pokonała studentów, a w niedzielę Spójnia gra z liderem

Fot. Kotwica Port Morski/Fb

Po zwycięstwie nad sąsiadem w tabeli, Kotwica z 29 punktami zajmuje 12. pozycję w tabeli.

REKLAMA

I liga koszykarzy: KOTWICA PORT MORSKI Kołobrzeg - WEEGREE AZS POLITECHNIKA OPOLSKA Opole 79:76 (18:21, 22:17, 17:16, 22:22)

KOTWICA: Paweł Dzierżak 20, Filip Małgorzaciak 15, Mikołaj Kurpisz 13, Ke'Jhan Feagin 12, Wojciech Siembiga 10, Paweł Leończyk 7, Szymon Janczak 2

Na dwie minuty przed końcem bardzo wyrównanego meczu był remis 69:69, ale wtedy po rzutach Feagina i Siembigi za 3 punkty oraz osobistych Dzierżaka, Kołobrzeżanie uzyskali siedem oczek przewagi, co przesądziło o wygranej gospodarzy.

PGE Spójnia Stargard w niedzielę o godz. 18 w hali przy ul. Pierwszej Brygady podejmie lidera Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz.

(mij)

REKLAMA