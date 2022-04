Koszykówka. Koniec sezonu Ogniwa

Koszykarze Ogniwa Szczecin zagrali w minioną sobotę (2 kwietnia) wyjazdowy mecz II-ligowych play-offów o wszystko z Sokołem Międzychód. Mimo wyrównanej walki przyjezdni musieli uznać wyższość przeciwnika, tym samym kończąc sezon, a na pocieszenie Karol Pytyś został wybrany do „najlepszej piątki" II ligi. Żeńska sekcja Ogniwa znalazła sponsora na wyjazd na turniej półfinałowy, który odbędzie się w najbliższy weekend w Jeleniej Górze.

II liga koszykarzy: MKS SOKÓŁ Międzychód – OGNIWO Szczecin 96:90 (31:26, 24:23, 24:20, 17:21)

Szczecinianie wyjazdowe spotkanie rozpoczęli bardzo udanie i już po dwóch minutach prowadził 0:9. Gospodarze bardzo szybko odpowiedzieli, chwilę później wychodząc na prowadzenie 13:11. Pierwsza kwarta mimo dobrej obrony po obu stronach, była bardzo bogata w skuteczne akcje. Goście z grodu Gryfa pomimo straty cały czas dotrzymywali tempa i nie pozwalali na powiększenie przewagi Międzychodu. Druga kwarta była równie intensywna co poprzednia, jednak o wiele bardziej wyrównana. Przewaga gospodarzy cały czas graniczyła z 5 oczkami. Oba zespoły punktowały seriami: MKS chwilowo powiększał przewagę, po czym Ogniwo ją odrabiało. Druga połowa początkowo nie przyniosła większych zaskoczeń, jednak po czterech minutach przyjezdni zredukowali stratę do zaledwie dwóch oczek. Po chwili Sokół ponownie powiększył różnicę na dwucyfrową. Ostatni fragment nie zaczął się korzystnie dla Szczecina, który w połowie czwartej kwarty przegrywał 16 punktami. Pod koniec meczu przyjezdni wzięli się za odrabianie strat, jednak na to było już za późno i ostatecznie Ogniwo przegrało spotkanie kończąc ten sezon. Najlepszym strzelcem po stronie Szczecina był Szymon Szmit, który zanotował 23 punkty.

Ogniwo przegrało drugie spotkanie pierwszej rundy play-off tym samym odpadając po rywalizacji z wiceliderem tabeli sezonu zasadniczego. Szczecińska drużyna odniosła w tym sezonie 12 zwycięstw i poniosła 14 porażek (nie licząc play-off) co dało jej 7. miejsce w rankingu. Kapitan męskiej sekcji Ogniwa Karol Pytyś, został wybrany do „najlepszej piątki" sezonu regularnego II ligi koszykówki mężczyzn grupy A. Notował średnio 22 punkty na mecz (na skuteczności 61,4% za 2 punkty) i dokładał do tego 13 zbiórek.

Żeńska sekcja Ogniwa półfinały II ligi koszykówki kobiet rozegra już w następny weekend w Jeleniej Górze. Wcześniej szczeciński klub informował o problemach finansowych, które mogą uniemożliwić wyjazd na półfinałowe zmagania, ale Ogniwo ogłosiło, że udało się znaleźć sponsora, który sfinansuje wyjazd na turniej. ©℗ (MS)