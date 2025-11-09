Koszykówka. King zdobył Wrocław, rekord Gielo

Koszykarze Kinga wygrali czwarty z rzędu i piąty w sezonie mecz ligowy, a swój rekord punktowy w Orlen Basket Lidze ustanowił Tomasz Gielo.

Śląsk Wrocław - King Szczecin 80:83 (16:21, 21:21, 20:19, 23:22)

King: Gielo 24, Roach 24, Popović 14, Żołnierewicz 8, Hustak 8, Egner 2, Freidel 2, Novak 1, Roberts 0, Kostrzewski 0.

Przed trzema sezonami drużyny Kinga i Śląska walczyły w finale Orlen Basket Ligi. Teraz obie drużyny chcą znów odegrać znaczące role na polskich parkietach i pokazały to w sobotę na parkiecie we Wrocławiu. Mecz był emocjonujący i rozstrzygnął się dopiero w ostatnich minutach. King przedłużył swoją serię zwycięstw, zatrzymując równocześnie zwycięską passę rywali.

Początek meczu należał do Kinga, który odskoczył nawet na 12 punktów. King grał bardzo zespołowo, niepodzielnie rządził pod tablicami, a rewelacyjnie spisywał się Tomasz Gielo. Reprezentant Polski na długą przerwę schodził z dorobkiem 18 punktów i 6 zbiórek. Śląsk po słabszej I kwarcie poprawił skuteczność i sprawiał coraz większe kłopoty Kingowi. W ostatnich 15 minutach przewaga szczecinian była już tylko kilkupunktowa, a seria pięciu celnych "trójek" Śląska w decydującej kwarcie dała gospodarzom po raz drugi w tym meczu prowadzenie. "Trójka" Roacha pozwoliła Kingowi odzyskać przewagę, ale wynik do końca był niewiadomą. Koszykarze Kinga w końcówce przestrzelili trzy z sześciu rzutów osobistych, a Sanon w ostatniej akcji meczu spudłował "trójkę", która mogła doprowadzić do dogrywki. (woj)

