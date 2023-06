Koszykówka. King zaczyna walkę o złoto!

Fot. Ryszard Pakieser

W piątkowy (2 czerwca) wieczór w Energa Basket Lidze rozpocznie się rywalizacja o tytuł mistrza Polski. Po raz pierwszy w historii w wielkim finale wystąpi klub ze Szczecina. King dwa pierwsze mecz decydującej fazy play-off rozegra we Wrocławiu. Były trener Kinga Marek Łukomski, który w tym sezonie z Sokołem Łańcut dwukrotnie pokonał ekipę z Wrocławia, typuje długą batalię finałową i końcowy sukces szczecinian.

- To nie jest tak, że mam gotową receptę na Śląsk. W pierwszej rundzie pokonaliśmy ten zespół, gdy był prowadzony jeszcze przez Adreja Urlepa, a w ostatniej kolejce rundy zasadniczej w niepełnym składzie bez Jeremiaha Martina. Co do zbliżających się spotkań Ślaska z Kingiem trudno mówić o niespodziance w finale, gdyż spotkają się w nim dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego. To pokazuje, jak ważny jest atut własnego parkietu. Szczecinianie przed sezonem nie byli faworytami do złota, ale wyeliminowali w play-off zwycięzców europejskich pucharów Anwil i Stal. Teraz są w komfortowej sytuacji. Osiągnęli już więcej niż się przed sezonem spodziewano i nie będzie na nich w finale spoczywać dodatkowa presja. Jako lokalny patriota typuję wygraną Kinga w finale 4-3, a może nawet 4-2 - mówi Marek Łukomski, który będzie ekspertem Polsatu Sport podczas transmisji piątkowego meczu finałowego

W sezonie zasadniczym bezpośrednie potyczki Kinga ze Śląskiem kończyły się zwycięstwami gości. Na początku sezonu w Szczecinie podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego przegrali 78:103, ale Śląskowi zrewanżowali się w lutym we Wrocławiu wygrywając 78:66. Śląsk miał piorunującą pierwszą rundę. Wygrał 14 spotkań z rzędu i zwycięską passę wrocławian przerwał dopiero mecz w Łańcucie, który był debiutem w roli trenera Sokoła Marka Łukomskiego. Seria niepowodzeń w II rundzie, porażki z Anwilem, Kingiem i Czarnymi, sprawiły, że posadę w Śląsku straciła Adrej Urlep. Nowym trenerem pod koniec lutego został Ertugrul Erdogan. Z tureckim szkoleniowcem Śląsk przegrał dotychczas 5 z 18 spotkań. W play-offach już po czterech meczach wrocławianie wyeliminowali najpierw Trefl Sopot, a potem Legię Warszawa.

Niekwestionowanym liderem Śląska jest Jeremiah Martin, który z dorobkiem 569 punktów jest liderem klasyfikacji snajperów Energa Basket Ligi. Kluczowe role odgrywają także podkoszowy Aleksander Dziewa (drugi po Damianie Kuligu polski snajper ligi) i przebojowy reprezentacyjny rozgrywający Łukasz Kolenda.

Dwa pierwsze mecze finałowe rozegrane zostaną we Wrocławiu. Piątkowe i niedzielne potyczki transmitować będzie o godz. 20 Polsat Sport. Potem rywalizacja przeniesie się do Szczecina. W Netto Arenie obie drużyny spotkają się w środę i piątek. Mistrzem Polski zostanie zespół, który pokona rywala cztery razy. Ubiegłoroczną batalię o mistrzostwo Polski z Legią Śląsk rozstrzygnął już po pięciu spotkaniach. ©℗(woj)