Koszykówka. King wygrywa w Sopocie

Niepotykanych emocji dostarczył niedzielny szlagier Orlen Basket Ligi. W pojedynku mistrza Polski z wicemistrzem lepszy okazał się King. Bohaterem został Aleksander Dziewa, który trafił rzut w ostatniej sekundzie IV kwarty. Równie rewelacyjny mecz rozegrał Isaiah Whitehead i Jovan Novak.

Trefl Sopot - King Szczecin 98:100 (26:20, 29:20, 26:33, 17:27)

King: Isaiah Whitehead 31, Aleksander Dziewa 20, James Woodard 13, Tony Meier 11, Kassim Nicholson 10, Mateusz Kostrzewski 7, Jovan Novak 5, Szymon Wójcik 3, Adam Brenk 0.

Kibice koszykówki mają jeszcze w pamięci ubiegłoroczne mecze finałowe, a ten niedzielny pokazał, że oba zespoły głodne sa kolejnych sukcesów. W połowie meczu mistrzowie Polski prowadzili 55:40, a w III kwarcie Trefl odskoczyła nawet na 18 punktów. To jednak nie wystarczyło, aby podciąć skrzydła Kinga. Po trafieniach Isaiaha Whiteheada i Aleksandra Dziewy szczecinianie na koniec III kwart zniwelowali straty do 81:73. W kolejnej części spotkania szczecinianie cały czas dominowali. Po akcji 2+1 Jamesa Woodarda przegrywali już tylko punktem, a po chwili Tony Meier wyprowadził szczecinian na prowadzenie. Po akcjach Whiteheada podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego odskoczyli na 6 punktów. Trefl zdołał jednak odrobić straty. Ostatecznie po rzutach wolnych Aaron Best doprowadził do wyrównania na około 1,5 sekundy przed końcem. Ostatnia akcja należała do Kinga. Akcja rozpisana przez trenera Kinga wypadła perfekcyjnie. Piłka trafiła do Dziewy, a środkowy szczecinian celnym rzutem równo z końcowa syreną zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 100:98.

Aleksander Dziewa w niedzielnym meczu trafił 7 z 10 rzutów z gry, Isaiah Whitehead zaliczył 5 "trójek", miał 5 zbiórek i 4 asysty, a rozgrywający Kinga Jovan Novak popisał się 12 asystami.

(woj)