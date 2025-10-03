Koszykówka. King wraca do gry

Z drużyny, która zdobywała mistrzostwo Polski i srebrny medal w Kingu pozostali już tylko Mateusz Kostrzewski i Przemysław Żołnierewicz. Fot. Ryszard PAKIESER

King Szczecin będzie w tym sezonie jedynym przedstawicielem Pomorza Zachodniego w w rozpoczynającym się w weekend nowym sezonie Orlen Basket Ligi. Mistrzowie Polski z 2023 roku zainaugurują rozgrywki niedzielnym wyjazdowym meczem z Polskim Cukrem Toruń.

King w ostatnich trzech latach dwukrotnie stawał na podium Orlen Basket Ligi. W sezonie 2022/2023 po po pokonaniu w finale Śląska Wrocław wywalczył pierwszy w historii Szczecina złoty medal. Rok później po dramatycznej serii finałowej szczecinianie stracili złoto na rzecz Trefla Sopot. W minionych rozgrywkach King nie poszedł za ciosem. Odpadł z play-off już w ćwierćfinale z Treflem i ostatecznie został sklasyfikowany na 7 miejscu.

Po sezonie King przeszedł największą rewolucję od lat. Odeszli trener Arkadiusz Miłoszewski i lider Andy Mazurczak. Stery w zespole przejął dotychczasowy asystent Maciej Majcherek, który ma za sobą debiut w ekstraklasie jako head coach, ale tylko pełniąc tę rolę tymczasowo. Teraz odpowiedzialny był nie tylko za zbudowanie składu, ale też przygotowanie drużyny do sezonu. W składzie trener Maciej Majcherek będzie miał dwóch reprezentantów Polski i uczestników Eurobasketu Tomasza Gielo i Przemysława Żołnierewicza. W zespole znaleźli się także znający już realia Orlen Basket Ligi Max Egner i Anthony Roberts. Na polskich parkietach zadebiutują podkoszowi Nemanja Popović i Ondrej Hustak oraz snajper Noah Freidel.

Przed nowym sezonem aspiracje w Szczecinie są duże, a w opinii komentatorów King ma spore szanse, aby znów walczyć o najwyższe lokaty. Próbkę możliwości szczecińska drużyna pokazała już w przedsezonowych sparingach. Na siedem gier kontrolnych przegrała tylko ostatni sprawdzian z Zastalem Zielona Góra. Szczecinianie pokonali natomiast dwa mocne niemieckie kluby występujące regularnie w europejskich pucharach Albę Berlin i Rostocker, czeską Slunetę oraz rywali z Orlen Basket Ligi Arkę i dwukrotnie Czarnych. W meczach sparingowych King zaprezentował doskonałą ofensywę i zdobywał średnio blisko 87 punktów na mecz. Lepszym bilansem w spotkaniach przedsezonowych mogą w OBL pochwalić się tylko Dziki Warszawa i Stal Ostrów, które zanotowały komplet zwycięstw.

W meczach sparingowych swoją jakość pokazali pozyskani przed sezonem gracze Kinga. Blisko 17 punktów i ponad 6 zbiórek notował średnio nowy środkowy szczecińskiej drużyny Nemanja Popović. Świetnie spisywał się także nowy snajper Noah Fredel zdobywający średnio po 16 oczek. Dwucyfrową zdobycz punktową notowali także Jeremy Roach, Anthony Roberts i Przemysław Żołnierewicz, a blisko 10-punktową Tomasz Gielo. Poziom trzymał także rozgrywający Jovan Novak, który rzucał średnio ponad 8 punktów i notował blisko 10 asyst na mecz.

Sezon King rozpocznie od wyjazdowych spotkań z Polskim Cukrem w Toruniu (5 października) i Czarnymi w Słupsku (12 października). Na własnym parkiecie drużynę Macieja Majcherka kibice po raz pierwszy zobaczą 20 października w pojedynku ze Stalą Ostrów.

Nowością w Orlen Basket Lidze w tym sezonie będą transmisje telewizyjne ze wszystkich spotkań. Większość będzie można zobaczyć w Polsacie Sport, a pozostałe na kanale YouTube.

(woj)