Koszykówka. King rozstawiony w Pucharze Polski

Jeremy Roach zdobył w tym sezonie dla Kinga już 155 punktów

Koszykarze Kinga wygrywając w niedzielę z Legią 83:81 zakończyli pierwszą rundę sezonu zasadniczego za najlepszym w historii swoich występów w Orlen Basket lidze bilansem 10 zwycięstw. Podopieczny trenera Macieja Majcherka dało to 4 miejsce w tabeli na półmetku fazy zasadnicze i rozstawienie w turnieju finałowym Pucharu Polski zaplanowanym w dniach 19-21 lutego w Sosnowcu.

REKLAMA

Do turnieju finałowego PP zakwalifikował się osiem najlepszych drużyn po 15 kolejce Orlen Basket Ligi. Oprócz Kinga w ćwierćfinałach rozstawione będą lider Śląsk Wrocław, wicelider Arka Gdynia i trzeci w stawce Trefl Sopot. Rywalami rozstawionych drużyn w pierwszych meczach turnieju Pucharu Polski będą Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Zastal Zielona Góra oraz Dziki Warszawa.



Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się już we wtorek 13 stycznia. Bezpośrednią transmisja o godz. 12.30 przeprowadzi Polsat Sport 1. W Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park rozegrane zostaną ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Ponadto w sobotę zaplanowano konkursy rzutów za 3 punkty i wsadów.

King jest w ostatnich latach etatowym uczestnikiem finałowych turniejów, ale w swojej kolekcji nie ma jeszcze Pucharu Polski. W poprzednim sezonie był bliski sięgnięcia po pierwsze takie trofeum, ale w decydującym meczu musiał uznać wyższość Górnika Wałbrzych przegrywając 78:80. (woj)

REKLAMA