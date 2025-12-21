Koszykówka. King pokonał lidera!

Serb Jovan Novak przesądził o zwycięstwie szczecińskiej drużyny. Fot. King

Po bardzo dobry meczu, prowadzący przez niemal cały czas szczecinianie, zasłużenie pokonali lidera tabeli z Trójmiasta, ale zawody rozstrzygnęły się dopiero w końcówce, po dalekich rzutach rozgrywającego wilków morskich.

Orlen Basket Liga koszykarzy: KING Szczecin - AMW ARKA Gdynia 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20)

KING: Noah Freidel 19, Jovan Novak 15, Anthony Roberts 13, Tomasz Gielo 13, Max Egner 8, Jeremy Roach 5, Przemysław Żołnierewicz 5, Mateusz Kostrzewski 2, Ondrej Hustak

Początek emocjonującego spotkania był wyrównany, ale już w połowie pierwszej kwarty inicjatywę przejęli podopieczni Macieja Majcherka i uzyskali wyraźną przewagę, którą goście nieco zniwelowali w ostatnich sekundach tej części gry celnym rzutem Courtneya Rameya za 3 punkty. W drugiej kwarcie gospodarze utrzymywali prowadzenie, lecz też stracili punkty, tym razem dwa, w ostatnich sekundach po rzucie najskuteczniejszego snajpera Arki Einarasa Tubutisa, który zdobył łącznie 19 punktów.

Po długiej przerwie King odskoczył nawet na 12 punktów (59:47 i 61:49), a prawdziwe emocje nastały w ostatniej części pojedynku. Gdynianie rozpoczęli czwartą kwartę od zdobycia dziewięciu punktów i doszli szczecinian na dwa oczka (72:70), ale King ponownie odskoczył (77:70), na co Arka odpowiedziała skuteczną serią i doprowadziła do wyrównania (77:77), a końcówka była popisem szczecińskiego rozgrywającego Novaka, który trzy razy rzucił skutecznie za 3 punkty i to przesądziło o zwycięstwie wilków morskich.

Teraz przed koszykarzami zaległa 1. kolejka, która rozegrana zostanie w dwóch terminach, dzień przed wigilią Bożego Narodzenia oraz w uroczystość Trzech Króli, a jak na Kinga przystało, zagra w święto 6 stycznia o godz. 15 w Lublinie z PGE Startem. Między meczami rozłożonej 1. kolejki, odbędzie się aż dwie serie, kolejka 13. (29 grudnia o godz. 18 zespół z grodu Gryfa zmierzy się w Dąbrowie Górniczej z miejscowym MKS-em) i kolejka 14. (szczecinianie zagrają 3 stycznia o godz. 12.30 w Krośnie z Miastem Szkła). Jak więc widać, po trzech kolejnych meczach Kinga w Netto Arenie, teraz na przełomie starego i nowego roku, czekać będą naszą drużynę trzy dalekie wyjazdy.©℗ (mij)

Pozostałe wyniki: Toruń - Trefl 79:71, GTK Gliwice - Legia 81:89, KING - Arka 90:81, Start - Górnik 85:79, Czarni - Dziki 96:102, Krosno - Dąbrowa 92:87, Stal - WKS Śląsk 93:72.



